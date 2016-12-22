Цена нефти в понедельник вечером показывает незначительную динамику на ожиданиях инвесторов относительно сокращения добычи, а также на увеличении запасов сырья на терминале в Кушинге, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.13 EET стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,67% - до 54,84 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI не показывала никакой динамики, находясь на отметке предыдущего закрытия в 52,95 доллара за баррель.

"Инвесторам нужно взять паузу, чтобы оценить, будем ли мы и дальше видеть сокращения со стороны входящих и не входящих в ОПЕК производителей нефти. С другой стороны, рост запасов нефти в США на терминале Кушинг оказывает давление на рынок", - приводит газета The Wall Street Journal мнение президента Lipow Oil Associates Энди Липоу (Andy Lipow).

ОПЕК на заседании 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день - до 32,5 миллиона баррелей - и позже подтвердила эти планы. При этом от обязательств по сокращению добычи были освобождены две страны - Ливия и Нигерия.

В Вене 10 декабря прошла встреча ОПЕК с нефтедобывающими странами вне организации. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия - на 300 тысяч баррелей. Сокращение начнется с января. Соглашение заключено на первое полугодие с возможностью пролонгации.

В прошлую среду Минэнерго США сообщило, что за неделю, завершившуюся 9 декабря, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв), сократились на 2,6 миллиона баррелей, или на 0,5% - до 483,2 миллиона баррелей. При этом запасы на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли на 1,2 миллиона баррелей, составив 66,5 миллиона баррелей.