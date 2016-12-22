То, чего рынок сжиженного газа ожидал с августа - падение цены - случилось лишь в начале декабря. Менее чем за две недели оптовые прайсы трейдеров похудели на 3 000 грн/т. Конец осени-начало зимы в Украине традиционно характеризуется падением цен, однако в этот раз инициатива пришла не от зарубежных поставщиков, а от «Укрнафты». В оценках причин случившегося и в прогнозах дальнейшего колебания цен участники рынка разделились.

Долгожданный и неожиданный

Цены на сжиженный газ пошли вверх еще в июне, когда произошла авария на Локосовском ГПЗ в Сибири. ЧП вызвало дефицит ШФЛУ в России и Беларуси. Далее усилиями российских производителей котировка DAF Brest была разогрета до максимума. Начался период дорогого газа. Тогда никто не мог предположить, что он затянется до конца года. Ожидание скорого падения цен постоянно разбивались о новые обстоятельства. В августе это была паника, подпитанная россиянами. В сентябре на рост сыграли слухи о запрете экспорта российского СУГ в Украину. В октябре-ноябре мы следили за кабалой с санкциями. Сначала под запрет попал крупнейший перевозчик СУГ - «СГ-Транс» (к слову, это до сих пор затрудняет поставку газа «Роснефти» в Украину). Санкции аукнулись контрсанкциями против украинских перевозчиков, что также не сыграло на снижение. Далее рынок начала «кошмарить» СБУ. Единственный откат наблюдался в октябре, когда цена на аукционах присела, встречая первый танкер «Газтрона». В остальном она держалась в диапазоне 19 000-21 000 грн/т.

Аукционы раздора

До начала декабря средняя стоимость газа на ГНС в Украине установилась на уровне 20 200-20 400 грн/т. «Укрнафта» и «Укргаздобыча» проводили аукционы по продаже СУГ 5 декабря в плановом режиме. Опасения по поводу активности СБУ по досмотру газа на предмет терроризма и содержания опасных веществ надежды на стабильность не вселяли.

Суммарно выставлялось 23 тыс. т газа, а первые торги были за «Укрнафтой». Традиционно с 2014 г. аукционы «Укрнафты» проходят по известному сценарию. По нему продавец инструктирует крупных участников (другие, как правило, в торгах «Укрнафты» принимать участие не рискуют) о том, как будет проходить аукцион: какое количество он оставит себе через приближенные компании и по какой цене отдаст скромный остаток «в рынок». Далее операторы обсуждают свои потребности и расписывают, кому и сколько полагается в пределах выделенной «пайки». На протяжении последних трех лет компания «Привата» забирает порядка 60-70% выставленного на торги ресурса. Рынку же перепадало 2,5-4 тыс. т СУГ в месяц.

Однако на торгах 5 декабря продавец к удивлению пришедших сообщил, что готов отдать газ по импортному паритету, причем из выставленных 14,4 тыс. т он заберет лишь треть. Естественно, никто спорить не стал, и более 10 тыс. и были расписаны по 16 500-16 700 грн/т, что на 3 500-4 000 грн/т меньше, чем в тот день показывали прайсы покупателей.

Разумеется, стоимость газа на торгах «Укргаздобычи» далеко от индикатива «Укрнафты» не оторвалась. Госкомпания, по сути, оказалась загнанной в угол: «крупняк», который как никогда плотно закупился на «Укрнафте», был не готов бороться за дорогой газ УГД. В итоге небольшие операторы, нуждающиеся в ресурсе здесь и сейчас, сформировали цену на уровне 16 500- 17 100 грн/т (с учетом стоимости налива).

«Если бы мы были первыми сегодня, мы бы продались по 18 500-19 000», - без свойственной ему жизнерадостности заметил коммерческий директор «Укргаздобычи» Сергей Федоренко после торгов.

Его слова, в частности, подтверждают результаты аукциона Regal Petroleum, который проходил параллельно с торгами «Укрнафты». Там газ был куплен по 18 320 грн/т.

Завышенные надежды или окончательный факт

С Федоренко не согласны многие опрошенные участники рынка. На их взгляд, выше 17 000 грн/т на аукционах в этот день уже никто не был готов покупать газ.

«У нас была точная установка перед аукционом «Укрнафты»: 16 800 - потолок. Нам озвучили 16 500 грн/т и даже при таком раскладе 500 т газа так и не купили, хотя обычно «Укрнафту» раскупают всю», - говорит один из крупнейших покупателей газа на аукционах.

По словам руководителя департамента реализации «УПК Коммерц» Сергея Ермакова, основания для снижения цены на торгах были. «Мы ожидали немного более высокой цены, но в целом мы были уверены, что увидим существенное падение», - отметил он после аукциона.

Большинство операторов после торгов 5 декабря прогнозировали быстрое снижение оптовых цен, однако за неделю после этих торгов стоимость газа в опте упала всего на 2500, до 18 000 грн/т. Не спешит и котировка Argus на восточной границе Украины - индикатор отступил всего на $12,5/т, до $447,5/т. «Сегодня 430 долларов - верхняя цена «Сургута» (СУГ производства ГПЗ «Сургутнефтегаза», - ON)! Да, он едет две недели, но я не понимаю, кто в этой стране еще покупает по $460/т, которые показывает «Аргус», - удивлялся один из крупнейших импортеров в пятницу.

Очевидно, что потенциал снижения у цен еще есть, и ежегодно в ноябре-декабре наблюдается весьма стремительный обвал цен, однако в 2016 г. есть свои важные обстоятельства. Во-первых, на «Укрнафте» за недорого закупились именно крупные трейдеры, а не мелочь, которая завтра же выставит на рынок приобретенный газ с «наваром» в 500-800 грн к аукциону. Это значит, что гнаться за снижением некому. Во-вторых, импортный паритет на уровне 16500 грн/т говорит об одной важной вещи - в последние месяцы цена была неадекватно высокой за счет мощной маржи, и быстро прощаться с заработком никто не хочет. В день аукциона грязная маржа в опте достигла осеннего максимума - 4 060 грн/т. (см. График).

Резкое падение оптовых цен сейчас раздует маржу в рознице, чем непременно воспользуются нелегальные операторы. Этот фактор, очевидно, тоже притормозит ценовую динамику.

«Большинство участников рынка подошли к аукционам с короткими и достаточно дорогими остатками, а сейчас тем более продолжают держаться этих позиций. На момент проведения аукциона конкуренцию ценам «Укрнафты» (и то с поправкой на курс) мог составить только ресурс «Сургутнефтегаза», который действительно в небольшом количестве зашел в Украину», - говорит директор «Газтрон-Украина» Владислав Колодяжный.

По его словам, рынок был готов к ‎18000-18500, а предложение поступило на уровне 16500, что сразу определило дальнейший тренд рынка. «Этот тренд был также поддержан стремительным снижением котировок на Польской границе и общим сезонным падением реализации. Тем не менее, вопрос с наполнением рынка ресурсом остается открытым, и котировки нефти показывают рост - к концу месяца возможен отскок цен вверх», - отметил он.

Другие трейдеры, опрошенные OilNews, также не видят предпосылок к дальнейшему снижению цен. Очевидно, что на них в большей степени будут оказывать влияние глобальные факторы (как то дефицит ШФЛУ, цены на нефть и низкий сезон), чем локальные потрясения в виде аукциона «Укрнафты».