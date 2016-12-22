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Оптовые цены нефтепродуктов готовятся к росту
18:48 08.12.2016 |
В четверг, 8 декабря, железнодорожные партии нефтепродуктов незначительно подорожали. При этом участники рынка ожидают скачка цен после 12 декабря, когда белорусские поставщики закончат выгрузку ресурса по ноябрьским контрактам. Об этом OilNews рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.
В четверг оптовые цены на бензин А-92 выросли в среднем еще на 150 грн/т, - до 23 500 грн/т. Мозырский ресурс у «Элемента» торговался по 24 000 грн/т. Шебелинский Евро-4 у «НП-Трейдинга» и «Газтрона» значительно дешевле - 23 100 грн/т. Кременчугская «двойка» также ниже импортного предложения - 23 700 грн/т.
Стоимость бензинов А-95 осталась на вчерашнем уровне ввиду отсутствия предложения импортного ресурса, а продукт «Укртатнафты» стабилен у 25 000 грн/т.
Многие участники рынка отказываются выставлять свои предложения из-за высокой себестоимости. Как объясняют поставщики, мозырский НПЗ до 12 декабря продолжает выгрузку ресурса по ноябрьским контрактам, параллельно отгружая продукт, законтрактованный на декабрь. По утверждению трейдеров разница в стоимости этих партий составляет порядка 1 500 грн/т. «Средняя котировка бензина в ноябре составляет порядка $470/т, декабрьская на сегодняшний день более чем на $50/т выше. При этом средний курс гривны в ноябре был на 25-30 коп./$1 крепче. Таким образом, возникает перекос в 1,5 тыс. грн/т», - объясняет один из держателей терм-контракта с БНК.
В среду и четверг многие участники рынка сообщили OilNews, что готовы выставлять ресурс только после 12 декабря. При этом его стоимость будет на 700-1 000 грн/т выше сегодняшнего уровня цен. «Сегодня мы развозим продукт по своим нефтебазам или просто держим на сортировочных площадках. Его себестоимость не позволяет нам конкурировать с сегодняшними ценами», - дал типичный комментарий один трейдеров на ст. Коростень.
Дизтопливо в четверг также торговалось на вчерашнем уровне - у 20 200 грн/т. Российский продукт с отгрузкой со ст. Новоград-Волынский торговался по 19 700-20 100 грн/т. Его предлагали три компании: «Премиум Ойл», «Альянс Энерго Трейд» и «Темиртранс-Захид». Ресурс Мозырского НПЗ в Житомирской областях выставлял только SOCAR по 20 000 грн/т. «Альянс Энерго Трейд» поставил российское дизтопливо в Южный и выставляет его также по 20 000 грн/т. Греческое дизтопливо у WOG существенно дороже - 20 700 грн/т.
В мелком опте цены также пока растут минимально. Предложение российского дизтоплива у оператора автомобильных поставок с Новоград-Волынского и Смыги компании «Анвитрейд» в четверг составляло 16,60 грн/т. Белорусский продукт у «Укрпалетситем» на нефтебазе в Коростене немного дороже - 16,70 грн/т. Средняя стоимость автомобильных партий в столичном регионе достигла 17,10 грн/т.
В свою очередь, ОККО озвучило высокое предложение в 19,90 грн/т. В компании это повышение связывают с возросшей закупочной стоимостью новых партий белорусского ДТ.
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