Геннадий Рябцев

Терминал



Подорожание ввозимых в нашу страну нефтепродуктов на фоне возросших валютных и фискальных рисков заложило экономические предпосылки для будущего роста оптовых, а затем и розничных цен на топливо. Но подорожание докатится до Украины не сразу.

Если курс не выйдет из интервала 25,70...25,80 грн/$1, индикативные цены бензина А-95-Евро4 и дизельного топлива того же экологического класса еще способны удержаться на отметках 22,95 и 20,70 грн/л соответственно. Что же касается стоимости сжиженного нефтяного газа, то он будет медленно дорожать.

На сообщениях о достижении консенсуса на 171-й встрече участников ОПЕК нефтяные котировки подскочили до максимальных с начала года уровней, перевалив за $53/барр. Несмотря на это, многочисленные нестыковки «соглашения 30/11» стали заметны сразу после итоговой пресс-конференции участников встречи в Вене. Вроде бы согласившись уменьшить объемы поставляемого на рынки сырья, члены ОПЕК так и не определились, кто, когда и на сколько сократит добычу. Неизвестны даже суммарные объемы. Одни источники говорят о 1,4 млн барр. в сутки на шесть месяцев, другие - о 1,2 млн без указания каких-либо сроков (для сравнения - в 2008 г. для стабилизации рынка картель сократил поставки на 4,2 млн барр.). Странно выглядит и «обещание» уменьшить добычу российской нефти, якобы данное Владимиром Путиным президенту Ирана. И хотя называются даже объемы (0,3 млн барр. в сутки), «начало» такого сокращения (если оно последует) возможно не ранее второго квартала 2017-го. И то если инициатива картеля принесет плоды, а Саудовская Аравия пойдет на переговоры с Москвой (от которых она отказалась 28 ноября). При этом сам Иран так и не дал ответа на вопрос, сократит ли он поставки или лишь заморозит их на нынешнем уровне.

К тому же, если соглашение о квотах будет подписано, оно вряд ли будет соблюдаться, поскольку члены ОПЕК не отличаются дисциплинированностью. Да и американские компании (у которых с 2014 г. стоимость безубыточной добычи упала с $60 до $30/барр.) не преминут воспользоваться возможностью откусить от «нефтяного пирога» очередной кусочек. Наконец, нынешние запасы сырья столь значительны, что для их исчерпания недостаточно шести месяцев сокращения добычи, о которых говорили в Вене.

Впрочем, не секрет, что, чем больше нестыковок, тем выше прибыль биржевых спекулянтов. На одних лишь «утечках» соглашений, которые «вот-вот» будут достигнуты, одна только Россия заработала с января не менее $6 млрд. А раз так, то стабилизации котировок не следует ожидать, по меньшей мере, до 10 декабря, когда якобы может состояться встреча представителей ОПЕК с нерезидентами картеля. Это означает, что об ожидавшемся снижении цен на наших заправках можно забыть.

Рынок будут дестабилизировать такие факторы:

* рост нефтяных котировок до $52...54/барр. и обусловленный этим восходящий тренд на европейских торговых площадках (+6...9% за неделю);

* необходимость получения трейдерами до 10% дополнительной гривневой выручки, чтобы можно было успеть сформировать запасы до рождественских праздников и избежать потерь от возможной «унификации» акциза на дизельное топливо;

* рост девальвационных ожиданий из-за увеличения социальных выплат;

* сохранение больших курсовых разрывов: между официальным НБУ и фактическим в банках - 1,20...1,40 грн/$1; между наличным и безналичным - до 1,00 грн/$1;

* переход оптовиков на торговлю «зимними» марками нефтепродуктов (с премией $25...30/т);

* избирательное блокирование украинскими правоохранительными органами поставок ресурса, осуществляемых 16 украинскими компаниями;

* установление рассчитываемых по методике секретариата ЭАГ «предельных» цен А-95-Евро и ДТ Евро на уровнях 23,16 и 21,30 грн/л, что выше средних по рынку 22,95 и 20,69 грн/л.