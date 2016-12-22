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Рада создала госучреждение по поддержке экспорта
22:03 20.12.2016 |
Верховная Рада приняла закон о создании государственного учреждения по поддержке экспорта.
За принятие в целом законопроекта №2142а проголосовали 237 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
Согласно тексту документа, создаваемое учреждение будет призвано на добровольных началах страховать, предоставлять гарантии по договорам, обеспечивающим развитие экспорта.
Учредителем учреждения будет Кабинет Министров с пакетом акций в 50%+1 акций.
Уставный капитал на момент создания будет на уровне не менее 100 млн гривен.
Органами управления будут правление и наблюдательный совет.
Набсовет будет состоять из 11 человек (избираются на 5 лет) из представителей Минэкономики, депутатов Рады, международных финансовых организаций.
Правление будет назначать Кабмин.
Также оно должно выступать правительственным агентом по удешевлению стоимости экспортных кредитов, предоставляемых в зависимости от разницы кредитных ставок в стране экспортера и стране покупателя.
В законопроекте конкретизирована терминология по господдержке экспорта (экспортный кредит, коммерческий риск, некоммерческий риск, страхование внешнеэкономических контрактов), определены основы создания и функционирования учреждения по развитию экспорта, а также источники финансирования данного учреждения.
Кроме того, в документе определены направления господдержки экспорта.
Как сообщали Українські Новини, ранее Министерство экономического развития и торговли прогнозировало создание в Украине Экспортно-кредитного агентства и начало его работы с середины 2016 года.
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