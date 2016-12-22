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Рада расширила на всю страну эксперимент с направлением части таможенных платежей на ремонт дорог в 2017г.
20:58 20.12.2016 |
Верховная Рада расширила эксперимент по финансовому обеспечению реконструкции и текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения за счет части таможенных платежей на все области Украины.
Такая норма содержится в законе №5131 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (относительно совершенствования составления и исполнения бюджетов)", за который во вторник проголосовало 244 народных депутата.
"Причем уточняется, что в случае перевыполнения ежемесячных раскладов поступлений таможенных платежей по Украине, 50% такого перевыполнения должно быть направлено регионам пропорционально их части в таком перевыполнении", - уточнил, представляя законопроект, руководитель подкомитета по вопросам бюджета Константин Ищейкин.
Как сообщалось, президент Петр Порошенко в сентябре 2015 года подписал закон №666-VIII "О внесении изменения в раздел IV "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины об эксперименте в Одесской, Волынской, Львовской и Черновицкой областях по финансовому обеспечению реконструкции и текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения".
Законодательная инициатива была разработана для обеспечения финансирования реконструкции автомобильной дороги общего пользования государственного значения Одесса - Рени (на Бухарест) (М-15) и текущего ремонта автомобильной дороги общего пользования государственного значения Львов - Радехов - Луцк (Н-17), участка Львов - Сколе автомобильной дороги общего пользования государственного значения Киев - Чоп (на Будапешт через Львов, Мукачево, Ужгород) (М-06) и автомобильной дороги общего пользования государственного значения Сколе - Славское (Т-14-24).
Для этого предусматривалось направление в специальные фонды соответствующих областных бюджетов в порядке, установленном Кабмином, 50% процентов от суммы перевыполнения ежемесячных индикативных показателей поступлений таможенных платежей, взимаемых при таможенном оформлении товаров на территориях определенных областей.
Позже действие эксперимента расширялось на Киев, а также предлагалось продлить его до 1 января 2018 года.
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