Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявляет о готовности атомных электростанций Украины полностью перейти на топливо компании Westinghouse.

Об этом он сказал на итоговой пресс-конференции, передают Українські Новини.

"4 из 13 партий ядерного топлива поступает от Westinghouse, а это составляет 30%. Атомная энергетика готова к перероду на Westinghouse в полной мере", - сказал он.

В январе-октябре 2016 года Украина импортировала из России (у компании "ТВЭЛ") ядерного топлива на сумму 288,217 млн долларов, а также купила у компании Westinghouse (из производственных мощностей в Швеции) на 100,591 млн долларов.

Всего за 10 месяцев Украина импортировала ядерного топлива на 388,808 млн долларов.

Таким образом, за 10 месяцев 2016 года в денежном исчислении на поставки российского топлива пришлось 74,1%, на поставки топлива Westinghouse - 25,9%.

Как сообщали Українські Новини, в 1 полугодии Украина импортировала из России (у компании "ТВЭЛ") ядерного топлива на сумму 136,949 млн долларов, у компании Westinghouse (из производственных мощностей в Швеции) на 67,061 млн долларов.