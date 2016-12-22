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Топливно-энергетический комплекс
В Англии запущена крупнейшая в мире криогенная электростанция
12:35 12.12.2016 |
Крупнейшая в мире криогенная электростанция введена в строй в окрестностях Манчестера на севере Англии, сообщает Би-Би-си.
Она основана на принципе использования дешевой электроэнергии в ночные часы для сжижения воздуха, который хранится в криогенных танках, а затем нагревается и расширяется, поступая в турбины и вырабатывая электроэнергию, поставляемую в сеть.
Это пилотный проект, рассчитанный на дальнейшее расширение. Мощность криогенной электростанции (КЭС) составляет 5 МВт, что достаточно для снабжение 5 тысяч семей в течение трех часов.
Компания, построившая эту КЭС, Highview Power Storage, утверждает, что подобная схема генерации электроэнергии легко масштабируется и используется наряду с альтернативными источниками энергии, особенно в солнечной и ветровой энергетике.
В 2015 году альтернативная энергетика поставляла почти 25% потребляемой в Британии электроэнергии.
Однако солнечные и ветровые энергоустановки вырабатывают энергию неравномерно, и проблема консервации и хранения такой энергии стоит весьма остро. Новая КЭС представляет собой один из возможных вариантов ее решения.
Новая КЭС построена вблизи существующей электростанции в Пилсворте, работающей на метане, поступающем с городских свалок. Турбины этой электростанции используются для выработки электроэнергии, идущей на сжижения воздуха до температуры минус 190 градусов, а также для получения тепла, которое используется для разогрева сжиженного воздуха.
Расширяясь, такой сжиженный воздух занимает объем в 700 раз больший, чем в сжиженном виде. Этого достаточно для приведения в движение воздушных турбин.
Представитель компании заявил, что демонстрационная установка уже доказала в ходе испытаний свою эффективность, и что уже разработаны проекты сходных КЭС мощностью до 1200 МВт.
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