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Топливно-энергетический комплекс
Кабмин намерен внедрить в Украине технологии мобильной идентификации граждан - Гройсман
17:54 26.12.2016 |
Кабинет министров Украины намерен разработать законодательную базу для внедрения в Украине на государственном уровне технологии мобильной идентификации граждан - MobileID.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе совещания с представителями крупнейших мобильных операторов нашей страны.
«Нам необходимо открыть возможности для развития этого направления, обеспечить максимальную поддержку этого направления (MobileID - УНИАН)… Будем формировать пакет необходимых законодательных инициатив», - сказал он, добавив, что правительство сможет подготовить необходимый пакет законодательных инициатив в течение нескольких недель.
Гройсман отметил, что правительство поддержит и те законопроекты в сфере MobileID, которые уже поданы в парламент. По его словам, это позволит операторам «начать реализовывать вопросы мобильной идентификации».
По мнению главы Кабмина, услуга MobileID очень перспективна, поскольку будет способствовать внедрению в Украине электронных государственных услуг и построению цифрового общества. Гройсман сообщил, что с помощью данной технологии граждане смогут получить любую государственную услугу в режиме онлайн, не контактируя с госучреждениями.
«Все должно быть дистанционно. Практика, когда человек ходит за какими-то справками, должна остаться в прошлом», - сказал премьер-министр.
Директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке оператора «Киевстар» Евгений Кражан, присутствующий на встрече, сообщил, что в Украине уже запущен пилотный проект внедрения технологии MobileID на базе электронных услуг Государственного земельного кадастра.
Как сообщал УНИАН, внедрение электронных бесконтактных услуг, переход на электронную идентификацию и электронную подпись гражданина является необходимым условием для внедрения системы электронного правительства в Украине. В 2014 году Кабмин заявил о намерении запустить электронное правительство в Украине до 2017 года. К тому же времени Кабмин планирует принять закон о единой системе электронного взаимодействия и полностью отказаться от бумажного документооборота.
Mobile ID – сервис мобильной идентификации пользователей, который позволяет абоненту использовать свой мобильный телефон с установленной в нем SIM-картой для безопасной электронной идентификации. Mobile ID можно использовать для доступа к защищенным электронным документам, а также чтобы ставить цифровую подпись на документах. Такой стандарт способен улучшить качество предоставления административных и других сервисов. В Украине впервые стандарт Mobile ID был реализован на портале административных услуг во Львове.
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