Государственная судоходная компания "Украинское дунайское пароходство" получила от Австрии 60 барж типа "Европа-2Б", заказанные еще Советским Союзом.

Как сообщается на сайте УДП, контракт на строительство барж-секций был подписан еще в 1989 году между "Совкомфлотом" и австрийским банком BAWAG leasing GmbH. При развале СССР "Украинское дунайское пароходство" стало правопреемником обязательств "Совкомфлота".

Согласно договору, был внесен аванс в размере 15% от стоимости барж, остальную сумму с процентами пароходство должно было погашать по графику. Но за 25 лет график часто срывался, затем платежи совсем прекратились в связи с финансовыми проблемами предприятия из-за эмбарго ООН против Югославии, военными действиями в этом государстве и разрушением мостов на Дунае.

По состоянию на декабрь 2014 года остаток самого долга за строительство барж составил более 7 млн евро и порядка 2 млн евро по процентам. В ходе переговоров удалось договориться о списании 7,5 млн евро долга при условии погашения остальной суммы по согласованному графику до 30 ноября 2016 года.

24 ноября текущего года долг полностью погашен, и уже 13 декабря в Вене была нотариально оформлена передача 60 барж в собственность УДП.

Баржи-секции типа "Европа-2Б" построены на судоверфи в австрийском городе Линце и предназначены для перевозки генеральных и навалочных грузов. Длина барж 76,5 м, ширина - 11 м, осадка - 2,7 м, грузоподъемность - 1717 тонн.