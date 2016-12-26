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Украина ведет консультации с торговыми партнерами для поддержки в деле о запрете Россией перевозок товаров в рамках ВТО
16:30 26.12.2016 |
Украина проводит консультации с торговыми партнерами для получения поддержки в деле о запрете Россией транзитных перевозок украинских товаров в третьи страны в рамках Всемирной торговой организации.
Об этом в интервью Українським Новинам сообщила заместитель министра экономического развития и торговли, торговый представитель Украины Наталья Микольская.
"Мы готовимся к формированию панели. Вся подготовительная работа уже проведена. Сейчас мы завершаем формирование нашего юридического обоснования и доказательной базы и ведем консультации с нашими торговыми партнерами о поддержке в этом деле", - заявила Микольская.
Он отметила, что для Украины важна поддержка основных партнеров - членов Европейского Союза.
"У ЕС было желание присоединиться к нашему обращению еще на стадии консультаций. Но российская сторона категорически отказала, заявив, что у ЕС отсутствует торговый интерес в этом деле, что для меня показалось очень странным", - отметила Микольская.
Как сообщали Українски Новини, в сентябре Украина начала процедуру обжалования ограничений Россией транзитных перевозок украинских товаров в третьи страны в рамках ВТО.
В результате введения Россией в начале 2016 года ограничений транзита товаров через свою территорию экспорт украинских товаров на рынки стран Центральной, Средней Азии и Кавказа в 1 полугодии сократился на 35,1% (в том числе в Казахстан на 45,5%).
В целом Минэкономики оценивает потери экспорта товаров в Казахстан (годовые) и Кыргызстана (за 2 половину года) в объеме около 0,4 млрд долларов, что сформирует дополнительные потери ВВП в размере 0,3%.
Полное интервью Натальи Микольской выйдет на сайте УН в ближайшее время.
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