Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) в 2016 году выдала 111 тыс. разрешительных документов на начало строительных работ, что на 12% превышает показатель 2015 года (99 тыс.), сообщил глава ГАСИ Алексей Кудрявцев на брифинге в понедельник.

"ГАСИ за 2016 год отработала и выдала 111 тыс. разрешительных документов на начало строительных работ. За аналогичный период прошлого года таких же документов было выдано 99 тыс. Таким образом, констатируем, что 2016 год дал прирост на 12% по строработам", - отметил А.Кудрявцев.

По его словам, самые активные по строительству Киевская, Днепропетровская и Львовская в 2016г.

Кроме того, по его данным, в 2016 году на 11% увеличилось количество выданных ГАСИ лицензий по видам стройработ на III-IV категории сложности – до 4,7 тыс. (в 2015-м – 4,1 тыс.).

Как отметил А.Кудрявцев, в 2016 году также существенно сократилось количество строительств, которые ведутся с нарушениями.

"Если в 2015 году каждое третье строительство осуществлялось с нарушениями, то к концу 2016 года уже видно, что лишь каждое четвертое строительство ведется с нарушениями. Мы записываем это себе в актив, так как активно ведем разъяснительную работу, коммуникация строителей с ГАСИ улучшается", - констатировал глава Госархстройинспекции.

По его словам, также в результате утверждения в 2016 году новых лицензионных условий ведения хоздеятельности по строительству объектов III-IV категории сложности количество отказов выдаче лицензий на строительство сократилось до 10%.

"Если в 2015 году количество отказов в выдаче лицензии было на уровне 25-30%, то по результатам 2016 года этот показатель не превышает 10%", - сказал чиновник.

Он также сообщил, что в 2016 году ГАСИ было проведено 22 тыс. проверок, из них 20 тыс. внеплановых, 1,2 тыс. плановых.