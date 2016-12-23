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Рада повысила рентную плату за 4G-частоты со следующего года
23:26 22.12.2016 |
Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс в части повышения рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом (РЧР) для нужд мобильной связи в диапазонах 2300-2400 МГц и 2500-2690 МГц, пригодных для внедрения 4G-частот, в 73 раза - до 3 тыс. грн за 1 МГц с 40,92 грн за 1 МГц.
Соответствующие данные содержатся в сравнительной таблице к закону «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году» №5132, опубликованной на официальном сайте Верховной Рады Украины.
Согласно таблице, цена 1 МГц радиосвязь в многоканальных распределительных системах для передачи и ретрансляции телевизионного изображения, передачи звука, цифровой информации в диапазоне 2000-7000 МГц увеличится на 11% - до 45,83 грн.
Как сообщал УНИАН, в середине марта текущего года Кабинет министров Украины предлагал депутатам принять изменения в Налоговый кодекс и повысить рентную плату в многоканальных распределительных системах для передачи и ретрансляции телевизионного изображения, передачи звука, цифровой информации в данном диапазоне в 488 раз - до 20 тыс. грн за 1 МГц с 40,92 грн за 1 МГц.
19 июля 2016 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), одобрила соответствующее внесение изменений в Налоговый кодекс. По мнению регулятора, их принятие будет способствовать внедрению рыночных механизмов для устранения неоправданной концентрации спектра.
При этом от повышения платы за частоты больше всего пострадают компании «ММДС Украина» и «Интеллектуальные коммуникации» (Giraffe), которые контролируют большую часть спектра в диапазонах 2300-2400 МГц, 2500-2690 МГц.
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