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НБУ считает реалистичным перечисление 45 млрд гривен прибыли в госбюджет в 2017
21:55 22.12.2016 |
Национальный банк считает реалистичным перечисление 45 млрд гривен прибыли в госбюджет в 2017 году.
Об этом в эфире "Радио Вести" сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева, передают Українські Новини.
"Мы давали последние цифры, в виде 35 млрд гривен (прибыли), это было еще в октябре. Думаю, это реалистично (перечислить 45 млрд гривен), потому что мы готовились к национализации Приватбанка. Теперь этот банк в государственных руках. Поэтому все резервы, которые мы формировали под просроченные кредиты, мы сможем теперь расформировать. А у нас было 14 млрд гривен просроченных кредитов. Поэтому мы сможем перечислить больше в госбюджет в 2017 году", - сказала она.
Ранее НБУ прогнозировал что получит прибыль 35,5 млрд гривен в этом году.
В госбюджете на 2017 год заложено 45 млрд гривен к перечислению Нацбанком.
Как сообщали Українські Новини, НБУ 6 декабря перечислил в государственный бюджет 3-й транш на 14,16 млрд гривен своей прибыли, тем самым завершив перечисление в 2016 году.
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