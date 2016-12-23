Национальный банк считает реалистичным перечисление 45 млрд гривен прибыли в госбюджет в 2017 году.

Об этом в эфире "Радио Вести" сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева, передают Українські Новини.

"Мы давали последние цифры, в виде 35 млрд гривен (прибыли), это было еще в октябре. Думаю, это реалистично (перечислить 45 млрд гривен), потому что мы готовились к национализации Приватбанка. Теперь этот банк в государственных руках. Поэтому все резервы, которые мы формировали под просроченные кредиты, мы сможем теперь расформировать. А у нас было 14 млрд гривен просроченных кредитов. Поэтому мы сможем перечислить больше в госбюджет в 2017 году", - сказала она.

Ранее НБУ прогнозировал что получит прибыль 35,5 млрд гривен в этом году.

В госбюджете на 2017 год заложено 45 млрд гривен к перечислению Нацбанком.

Как сообщали Українські Новини, НБУ 6 декабря перечислил в государственный бюджет 3-й транш на 14,16 млрд гривен своей прибыли, тем самым завершив перечисление в 2016 году.