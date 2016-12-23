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Топливно-энергетический комплекс
Глава НБУ ожидает получение 4-го транша МВФ в январе-2017
21:09 22.12.2016 |
Успешная национализация ПриватБанка и принятие госбюджета на 2017 год позволяет ожидать получения Украиной четвертого транша кредита Международного валютного фонда (МВФ) по программе расширенного финансирования EFF в январе 2017 года, заявила глава Нацбанка Валерия Гонтарева.
"Мы уже готовимся (к 4-му траншу). В январе, думаю, будем получать следующий транш", - сказала она в єфире радио "Вести" в четверг вечером.
В.Гонтарева отметила, что "все мировое сообщество" поздравило Нацбанк и Украину с национализацией ПриватБанка. Она напомнила, что проблема этого крупнейшего в стране банка было детально прописана в последнем меморандуме между Фондом и Украиной при получении третьего транша кредита EFF.
Что касается других обещаний Фонду по этому меморандуму, в частности, по земельной и пенсионной реформам, то, по мнению главы Нацбанка, Украина жизненно нуждается в них, однако выполнение их можно перенести в следующий транш.
"Надо очень спешить делать реформы", - подчеркнула В.Гонтарева, напомнив, что всего на 2017 год запланировано получение четырех траншей МВФ, тогда как в 2016 году при таком же плане удалось получить только один.
Как сообщалось, открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около $17,25 млрд) с первым траншем в $5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд (около $1,65 млрд) и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 годах до SDR0,44 млрд ($0,61 млрд).
Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнениям ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.
После прихода нового Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом в апреле переговоры о продолжении финансирования были возобновлены, однако МВФ решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября. Согласно пересмотренному графику выделения финансирования, дальнейшее выделение средств планировалось ежеквартально по итогам выполнения критериев эффективности, в частности, четвертый транш в размере $1,3 млрд - в середине ноября этого года. Наибольший транш планируется в первом квартале 2017 года - более $1,986 млрд, после чего размер двух следующих будет сокращен до $1,33 млрд, а оставшихся пяти - до $735 млн.
Однако Украина до последнего времени сильно отставала от сроков выполнения критериев эффективности, зафиксированных в обновленном при получении третьего транша меморандуме об экономической и финансовой политике.
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Успешная национализация ПриватБанка и принятие госбюджета на 2017 год позволяет ожидать получения Украиной четвертого транша кредита Международного валютного фонда по программе расширенного финансирования EFF в январе 2017 года, заявила глава Нацбанка Валерия Гонтарева.
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