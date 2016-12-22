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Топливно-энергетический комплекс
Совет НБУ утвердил прогноз роста международных резервов до $23,1 млрд в 2017 и $27,8 млрд в 2018
22:58 21.12.2016 |
Совет Национального банка утвердил прогноз роста международных резервов до 23,1 млрд долларов в 2017 году и 27,8 млрд долларов в 2018 году.
Об этом говорится в утвержденных Основах денежно-кредитной политики НБУ на 2017 год, передают Українські Новини.
Помимо этого, рост ВВП в 2017 году прогнозируется на уровне 2,5%, а в 2018 году - 3,5%.
При этом номинальный ВВП может составить 2 627 млрд гривен в следующем году и 2 964 млрд гривен в 2018.
Дефицит сальдо торгового баланса в следующем году прогнозируется на уровне 3 885 млн долларов, а в 2018 году - 3 764 млн долларов.
Рост экспорта может составить 4,9% в 2017 и 5,6% в 2018 году.
Как сообщали Українські Новини, 21 октября совет Национального банка утвердил предложенную правлением среднесрочную цель по инфляции 8% в 2017 году и 6% в 2018 году.
Также 21 декабря совет Национального банка утвердил основные принципы денежно-кредитной политики на 2017 год.
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