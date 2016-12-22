Совет Национального банка утвердил прогноз роста международных резервов до 23,1 млрд долларов в 2017 году и 27,8 млрд долларов в 2018 году.

Об этом говорится в утвержденных Основах денежно-кредитной политики НБУ на 2017 год, передают Українські Новини.

Помимо этого, рост ВВП в 2017 году прогнозируется на уровне 2,5%, а в 2018 году - 3,5%.

При этом номинальный ВВП может составить 2 627 млрд гривен в следующем году и 2 964 млрд гривен в 2018.

Дефицит сальдо торгового баланса в следующем году прогнозируется на уровне 3 885 млн долларов, а в 2018 году - 3 764 млн долларов.

Рост экспорта может составить 4,9% в 2017 и 5,6% в 2018 году.

Как сообщали Українські Новини, 21 октября совет Национального банка утвердил предложенную правлением среднесрочную цель по инфляции 8% в 2017 году и 6% в 2018 году.

Также 21 декабря совет Национального банка утвердил основные принципы денежно-кредитной политики на 2017 год.