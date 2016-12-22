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Топливно-энергетический комплекс
Долларовые бонды Украины на максимуме за 1,5 месяца
22:40 21.12.2016 |
Суверенные долларовые облигации Украины демонстрируют рост после принятия бюджета на 2017 г., увеличившего шансы страны на получение очередного транша кредита от Международного валютного фонда (МВФ), сообщает Reuters.
Бюджет предусматривает дефицит на уровне 3% ВВП - в соответствии с требованиями МВФ.
Цены на облигации, которые были выпущены в рамках сделки по реструктуризации в прошлом году, выросли до 6-недельных максимумов. При этом облигации с погашением в 2019 г. достигли 8-недельных максимумов, свидетельствуют данные Tradeweb.
Средняя премия к доходности, выплачиваемая по украинским бондам, в индексе JPMorgan EMBI Global Diversified упала на 18 базисных пунктов до минимума более чем за год.
Спред сократился на 50 б. п. с конца прошлой недели. Этому способствовало в том числе решение правительства Украины национализировать "ПриватБанк" - крупнейшего в стране кредитора, который оказался в тяжелом положении.
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