Национальный банк прогнозирует рост денежной массы и базы 13,2% и 8,4% соответственно в 2017 году.

Об этом говорится в утвержденных Основах денежно-кредитной политики НБУ на 2017 год, передают Українські Новини.

Основы политики регулятора утверждены на основании макропрогнозов правительства на следующий год: ВВП - 2,5-3%, инфляция - 8%, номинальный ВВП - 2 585-2 627 млрд гривен.

По прогнозу НБУ, прирост денежной массы и денежной базы составят 13,2% и 8,4% соответственно в 2017 году.

Эти прогнозы будут служить НБУ ориентиром во время определения его решений по денежно-кредитной политике.

Однако выбор их конкретной конфигурации будет зависеть не только от приведенных параметров, но и также от фактической динамики внешней конъюнктуры, реального состояния денежно-кредитного и валютного рынков.

Как сообщали Українські Новини, совет Национального банка утвердил предложенную правлением среднесрочную цель по инфляции 8% в 2017 году и 6% в 2018 году.