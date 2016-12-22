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Совет НБУ утвердил прогноз инфляции 8% в 2017 и 6% в 2018
20:58 21.12.2016 |
Совет Национального банка утвердил предложенную правлением среднесрочную цель по инфляции 8% в 2017 году и 6% в 2018 году.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.
Совет сохранил цели по инфляции на ближайшие годы: на декабрь 2017 - 8% ± 2 п. п., декабрь 2018 - 6% ± 2 п. п., 5%± 1 п. п. - на декабрь 2019 года.
Также на совете были утверждены основные принципы денежно-кредитной политики регулятора на ближайшие годы.
Принципами определено, что целевые показатели по инфляции на 2017-2020 годы после их объявления не могут быть изменены.
Таким образом, на Национальный банк возлагается значительная ответственность за достижение и поддержание ценовой стабильности на основе оглашенных инфляционных целей.
В соответствии с утвержденными основными принципами политики регулятора, на которых базируется реализация денежно-кредитной политики, относятся: приоритетность достижения и поддержания ценовой стабильности в государстве; соблюдение режима плавающего обменного курса; перспективный характер принятия решений; прозрачность деятельности Национального банка; институциональная, финансовая и операционная независимость Национального банка.
Как сообщали Українські Новини, 25 октября совет НБУ провел первое заседание, на котором утвердил годовую отчетность и распределение прибыли НБУ за 2015 год.
24 ноября совет НБУ начал разработку основных принципов денежно-кредитной политики на следующий год.
21 декабря Совет Национального банка утвердил основные принципы денежно-кредитной политики на 2017 год.
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