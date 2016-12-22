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В январе-ноябре объем назначенных субсидий на оплату жилкомуслуг увеличился в 3 раза до 4,5 млрд гривен
16:53 20.12.2016 |
В январе-ноябре 2016 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличился в 3 раза до 4 452,9 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (1 482,6 млн гривен).
Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.
В городских населенных пунктах общий объем назначенных субсидий составил 2 671,1 млн гривен, в сельских населенных пунктах - 1 781,8 млн гривен (986,4 млн гривен и 496,2 млн гривен соответственно за аналогичный период 2015 года).
Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в ноябре 2016 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 43,2% и составил 1 104,5 гривны.
В январе-ноябре субсидии на оплату услуг ЖКХ получили 6 759,9 тыс. домохозяйств, что на 2 158,4 тыс., или на 46,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.
В городских населенных пунктах субсидии получили 4 616,3 тыс. домохозяйств, в сельской местности - 2 143,6 тыс.
Всего в январе-ноябре за получением субсидий на оплату услуг ЖКХ обратились 6 691,7 тыс. домохозяйств, что на 30,1% больше по сравнению с январем-ноябрем 2015 (из них на городские населенные пункты приходится 66,5% обращений).
Количество домохозяйств, получивших субсидии в ноябре 2016 года, составило 40,5% от общего количества домохозяйств Украины.
Среди регионов наибольший удельный вес таких домохозяйств был в Сумской и Тернопольской областях (64,6% и 59,3% соответственно), а наименьший - в Одесской области и Киеве (16,3% и 21,6% соответственно).
Среди домохозяйств, получающих субсидии, 37,4% состояли из одного человека, около трети - из двух, остальные - из трех и более человек.
Как сообщали Українські Новини, январе-октябре 2016 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличился в 3,5 раза (255%) до 3 214 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (905,4 млн гривен).
Кабинет Министров отменил предоставление ранее назначенных субсидий при увеличении количества лиц, зарегистрированных в жилом помещении.
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