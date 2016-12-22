Аналитики прогнозируют ускорение получения Украиной следующего транша Международного валютного фонда в результате национализации Приватбанка.

"Увеличение госдолга не повредит сотрудничеству Украины с МВФ, так как он (МВФ) предвидел сценарий национализации, вплоть до необходимости капитализации в 150 млрд гривен от государства в акционерный капитал банка. Вместо этого мы ожидаем, что национализация даже ускорит предоставление очередного транша МВФ Украине", - сказал представитель инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий.

Касательно макроэкономических последствий национализации он добавил, что государственный долг Украины увеличится на 116 млрд гривен (4,4 млрд долларов), или примерно 5,0% от ВВП (около 85% от ВВП).

По данным аналитика компании "Драгон Капитал" Елены Билан, национализацией Приватбанка практически завершается очистка банковской системы от нежизнеспособных банков.

"Национализированный банк, скорее всего, будет проводить менее агрессивное привлечение депозитов и будет постепенно снижать депозитные ставки, что в целом приведет к удешевлению ресурсов для банковской системы и ускорит снижение кредитных ставок. Кроме того, национализация приближает Украину к следующему траншу МВФ, что позитивно скажется на экономике", - сказала она.

Как было объявлено, государство внесет в национализированный банк от 116 до 148 млрд гривен в виде государственных облигаций (ОВГЗ).

Внесение облигаций в капитал будет происходит поэтапно, первый взнос - 43 млрд гривен.

"Важно отметить, что вносятся именно облигации, а не "живые деньги". Банк сможет их монетизировать в НБУ, то есть получить гривну, только если начнется резкий отток депозитов и банку нужна будет дополнительная ликвидность. То есть при национализации банка автоматического вливания гривны в экономику не происходит и дополнительного давления на валютный курс и инфляцию из-за вхождения государства в банк быть не должно, если не будет значительного оттока депозитов", - подчеркнула Билан.

Она добавила, что общий выпуск ОВГЗ соответствует около 4,4-5,6% ВВП 2017 года, и повысит долг к ВВП, по ее оценкам, до 85%.

Закон о госбюджете на 2016 год позволяет Министерству финансов выпускать дополнительные ОВГЗ для рекапитализации банков, превышая запланированные объемы выпуска госбумаг для финансирования дефицита бюджета.

Такая же норма содержится в проекте бюджета на 2017 год, который будет рассматриваться парламентом во втором чтении на текущей неделе.

Как сообщали Українські Новини, 18 декабря Кабинет Министров официально подтвердил решение национализировать Приватбанк.

19 декабря в банк введена временная администрация, которая проработает 3 дня.

После этого банк будет национализирован за счет конвертации выпущенных Минфином ОВГЗ в капитал финансового учреждения.