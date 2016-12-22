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Топливно-энергетический комплекс
Глава ФГИ не намерен подавать в отставку в связи с критикой премьер-министра
15:57 07.12.2016 |
Глава Фонда государственного имущества (ФГИ) Украины Игорь Билоус не намерен подавать в отставку из-за критики в адрес ведомства со стороны премьер-министра Владимира Гройсмана, который считает ФГИ неспособным эффективно проводить приватизацию при нынешнем руководстве.
"Понятно, что премьер недоволен результатами. Я бы тоже на его месте был бы недоволен результатами. Я думаю, что у нас еще будут дискуссии по поводу того, какие детали, что собственно привело к этому", - сказал он журналистам после заседания Кабинета министров в Киеве в среду.
Он добавил, что 8-9 декабря планируется проведение брифинга, посвященного неудачному повторному конкурсу на приватизацию Одесского припортового завода (ОПЗ), на котором будут оглашены все детали.
"Мы будем готовить отчет для премьера. Для нас результат конкурса тоже был сюрпризом", - отметил глава ФГИ.
Как сообщалось, премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду заявил, что неудачный повторный конкурс по продаже 99,567% акций ПАО "ОПЗ" продемонстрировал неспособность ФГИ в его нынешнем состоянии и при нынешнем руководстве эффективно проводить приватизацию.
"Последний конкурс по приватизации ОПЗ показал, что институция (ФГИ - ИФ) просто абсолютно неспособна эффективно провести приватизацию, неспособна управлять государственным имуществом", - сказал он.
"Я бы уволил всех, кто управляет Фондом госимущества. Если бы это были мои полномочия, все были бы уже уволены", - заявил В.Гройсман.
В свою очередь, пресс-служба ФГИ подтвердила, что на конкурс по приватизации ОПЗ не поступило ни одной заявки.
Как сообщалось ранее, Кабинет министров снизил стартовую цену ОПЗ на повторном конкурсе, который должен состояться 14 декабря, в 2,6 раза по сравнению с неудавшимся конкурсом в июле этого года - до 5,16 млрд грн.
Предприятие выпускает химическую продукцию, занимается также перевалкой аммиака на морской транспорт. Завод в 2015 году получил чистую прибыль 211 млн грн против чистого убытка 270 млн грн годом ранее, чистый доход возрос в 2,1 раза - до 11,195 млрд грн.
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