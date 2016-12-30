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Топливно-энергетический комплекс
Производство сельхозпродукции в Украине подорожало почти на 14%
12:30 30.12.2016 |
Расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-ноябре 2016 года выросли на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, сообщила Государственная служба статистики.
При этом расходы на производство продукции растительного происхождения за отчетный период выросли на 10,3%, а животного – на 21,4%.
В ноябре по сравнению с октябрем затраты на агропроизводство выросли на 0,9%. В частности, совокупные расходы на производство растениеводческой продукции в предыдущем месяце выросли на 0,7%, а животноводческой – на 1,5%.
Согласно сообщению, объем затрат на материально-технические ресурсы промышленного происхождения, используемые в сельскохозяйственном производстве, за 11 месяцев текущего года увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,1%. В то же время в ноябре по сравнению с октябрем рост этих затрат составил 1,6%.
В Госстате отметили, что данные приводятся без учета оккупированной территории Крыма и части зоны проведения антитеррористической операции.
Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине в 2015 году выросли на 50,9% по сравнению с 2014 годом.
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