Присутствие стресса в нашей жизни нельзя недооценивать, однако главное - уметь определять переломный момент, когда стресс превращается в профессиональное выгорание. Подробнее об этом рассказывает обозреватель BBC Capital.

Работая медсестрой палаты новорожденных, Дженнифер Велькер научилась прекрасно справляться со стрессом.

Она старалась не принимать близко к сердцу болезни младенцев, ловко справлялась со своими обязанностями даже в самые нелегкие моменты своей карьеры и быстро забывала о трудных ситуациях.

Она считает, что ее навыки - во многом результат работы в условиях стресса.

По ее словам, научившись контролировать напряжение, неразрывно связанное с ее работой, она смогла повысить эффективность и производительность труда.

Тем не менее граница между контролем над стрессом и его полным игнорированием была очень тонкой.

"Я работала даже слишком хорошо, - говорит Велькер, которой часто приходилось бывать в морге. - Я стала холодной и черствой, потому что в тяжелые моменты приходилось просто отключать свои эмоции".

Прошлое некоторое время, и наступил переломный момент, когда связанный с ее работой стресс достиг высшей точки. Она больше не могла ни контролировать, ни игнорировать его.

"Я видела очень много смертей и людей, переживавших худший день в своей жизни. Это очень тяжело", - говорит она.

В конце концов она начала страдать от так называемого хронического стресса.

Его симптомы разнообразны: от снижения иммунитета до проблем со сном. Чтобы отвлечься от тягот своей работы, она занялась продажей ювелирных украшений.

Однако когда три года назад у Велькер начались проблемы со здоровьем, она окончательно оставила работу медсестры и теперь все внимание уделяет своему бизнесу.

Стресс может быть полезен - до поры до времени

Периодический стресс может помочь вам сконцентрироваться на выполнении конкретных задач и повысить эффективность, однако хронический стресс может плохо сказаться на качестве вашего труда, поставив под угрозу и вашу работу, и вашу личную жизнь.

Определить, когда стресс достигает высшей точки и превращается в выгорание, довольно трудно.

В то время как стресс - это эмоциональное или умственное напряжение, которое мы можем испытывать время от времени, выгорание - это физическое, умственное и эмоциональное истощение, наступающее после продолжительного стресса.

Оно приходит со временем, и от него может быть нелегко избавиться.

"Мало кто об этом знает, но в действительности если люди не пытаются бороться со стрессом на работе, они обязательно столкнутся с неприятными последствиями", - говорит Стефано Петти, партнер в римской компании Asterys, специализирующейся в сфере организационного развития.

По данным опроса, проведенного Управлением по охране труда Великобритании, в 2015 году заболевания, связанные со стрессом на работе, перенесли более 488 000 человек, что составляет 37% от общего количества случаев профессиональных заболеваний.

Как понять, что наступил переломный момент?

Понять, когда стресс начинает приносить не пользу, а сплошной вред, очень непросто. По словам Петти, если вы испытываете хронический стресс, это почти всегда означает, что вы достигнете того самого переломного момента, а это может навредить вашей карьере.

Петти объясняет, что это полная противоположность стрессу, который случается только во время самых нервных проектов или в самое напряженное время года и в итоге уходит, не оказывая никакого отрицательного влияния на ваше здоровье.

Он добавляет, что именно долгосрочный стресс способен в конечном итоге подорвать и физическое, и психическое здоровье - в частности, стать причиной учащенного сердцебиения, расстройства пищеварения и проблем с принятием решений.

Большинство людей не могут распознать такой вид стресса до тех пор, пока не становится слишком поздно. "Многие недооценивают долгосрочные стрессовые условия", - подчеркивает Петти.

Так как же тем, кто живет в хроническом стрессе, узнать, что переломный момент уже пройден? Чтобы найти ответ, придется постараться.

Рон Боннштеттер - старший вице-президент по научно-технической работе в компании TTI Success Insights, специализирующейся на вопросах производительности труда (штат Аризона, США).

По его словам, большую роль в борьбе со стрессом и фиксировании вашего собственного переломного момента может сыграть ваш предыдущий опыт.

Если организм подвергается стрессу в течение долгого времени, он теряет способность справляться с краткосрочными стрессовыми ситуациями.

Согласно исследованиям TTI, стресс имеет свойство накапливаться, и со временем могут появляться физические, эмоциональные, когнитивные или поведенческие симптомы.

"Стресс с нами случается не только на рабочем месте, - говорит Боннштеттер. - Мы накапливаем багаж из всех областей нашей жизни, и когда сработает какой-то из этих триггеров, наша реакция может быть непредсказуемой".

Алан Левин, основатель компании, предлагающей услуги психологической помощи юристам в Чикаго через сайт CareforLawyers.com, говорит, что заметить переломный момент легче, заглянув в прошлое.

Дело в том, что он может длиться месяцы и даже годы. Зачастую это не просто срыв на глазах у коллег, а явление, которое может проявляться постепенно.

По его словам, использование такого понятия как переломный момент "слишком упрощает то, что на самом деле является процессом, тесно связанным с опытом и пониманием".

Как оправиться от стресса

Эксперты уверены, что вы можете вернуться к нормальной личной и профессиональной жизни, даже если ваш стресс достиг переломного уровня.

Некоторые клиенты Левина потеряли работу из-за стресса, однако другим удалось ее сохранить.

Он добавляет, что, используя специальные методы борьбы со стрессом, эти люди даже лучше справляются со своими обязанностями.

Чтобы его клиенты лучше поняли проблему, Левин терпеливо объясняет им, что стресс зависит от индивидуального восприятия.

По его словам, изменив свое представление о том, что создает стресс, мы можем изменить и его последствия.

"Стресс - это чувство, которое мы испытываем, ощущая, что у нас есть обязанности, но недостаточно ресурсов, чтобы их выполнить", - говорит он.

Левин утверждает, что многие юристы, которых он консультирует, остаются на своей прежней работе.

Будучи психотерапевтом, он использует методы когнитивно-поведенческой терапии, чтобы помочь клиентам "понять, когда и как они сами искажают поступающую к ним эмпирическую информацию".

Он добавляет, что, выявив эти негативные мысли и определив так называемые когнитивные искажения, многие из них приобретают способность работать в состоянии стресса благодаря совершенно новому восприятию предыдущего опыта.

Однако некоторые, научившись справляться со стрессом на работе, все же оставляют ее.

Велькер говорит, что способность извлекать пользу из стресса, приобретенная ей во время работы медсестрой, помогает управлять бизнесом. Теперь она использует напряжение как мотивирующий фактор для выполнения повседневных задач.

"Стресс помогает расставить приоритеты и определить, что нужно сделать в первую очередь, - говорит она. - Стресс - отличная движущая сила".