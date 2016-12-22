Между сверхурочной работой и неконтролируемым стремлением трудиться в поте лица есть ощутимая разница. Обозреватель BBC Capital попытался разобраться, почему это так важно - понять, не трудоголик ли вы.

Трудолюбивые работники нравятся всем.

Не секрет, что в современном мире долгий рабочий день и высокая зарплата считаются признаками успеха. Многие даже гордятся тем, что их называют трудоголиками.

Однако некоторым из-за навязчивой потребности работать приходится жертвовать всем остальным. Здоровьем, личными отношениями и даже качеством работы. Эта цена очень высока.

Как бы то ни было, одержимость работой уже много лет приводит людей в кабинет врача. Она даже может стать причиной летального исхода.

В начале этого месяца были опубликованы результаты исследования, проведенного по заказу правительства Японии. Согласно им, пятая часть работников в этой стране подвергается риску смерти от переутомления на работе.

Эта проблема актуальна не только для Японии. В июне в Великобритании прошла первая международная конференция общества "Анонимные Трудоголики", на которую собрались люди со всего мира.

По аналогии с "Анонимными Алкоголиками", оно предлагает людям избавиться от своей зависимости при помощи программы, состоящей из 12 шагов.



Причины трудоголизма пока мало исследованы. Но ситуация постепенно меняется, и за последние годы этот феномен стал привлекать к себе все больше внимания. Его больше не воспринимают лишь как модное словечко.

Согласно Диагностическому и статистическому руководству по психическим расстройствам Американской психиатрической ассоциации, которое считается общепризнанным стандартом в области диагностики психических расстройств, трудоголизм заболеванием не является.

Но, хотя у этого явления пока нет даже точного определения, оно способно негативно отражаться на состоянии здоровья, работоспособности и психики.

Специалисты из Университета Джорджии недавно провели метаанализ (количественное обобщение результатов существующих исследований на тему трудоголизма) и обнаружили, что трудоголики, помимо прочего, работают менее эффективно, чем их коллеги с более здоровым отношением к труду.

В другом крупномасштабном исследовании, опубликованном в мае Бергенским университетом в Норвегии, склонность к трудоголизму была связана с психиатрическими проблемами, в том числе обсессивно-компульсивным расстройством, тревогой и депрессией.

Не самый лучший результат

Но как определить, когда усердие на работе начинает приносить больше вреда, чем пользы? Как понять, что ваша любовь к труду превратилась в нездоровую зависимость?

По словам Брайана Робинсона, психотерапевта из Северной Каролины, трудоголизм - это навязчивое и неконтролируемое желание работать или думать о работе.

Он одним из первых исследовал последствия трудоголизма и написал книгу с рекомендациями для трудоголиков под названием "Прикованный к рабочему столу".

"Трудоголизм определяется не количеством отработанных часов, а тем, что происходит в мозгу человека", - говорит он.

"Трудоголик - это тот, кто, катаясь на лыжах, мечтает о возвращении на работу, а здоровый работник - это тот, кто на рабочем месте мечтает о катании на лыжах", - добавляет он.

Робинсон консультировал клиентов, которых постоянное переутомление на работе привело к разводу, увольнению или проблемам со здоровьем, но один случай ему запомнился особенно.

Одна женщина говорила своему мужу, что идет в спортзал, но вместо этого шла на работу, а когда возвращалась, то переодевалась в спортивную одежду и обливала себя водой, чтобы казалось, что она усердно занималась спортом.

Вам это знакомо?

Согласно упомянутому метаанализу Университета Джорджии, трудоголики не всегда оказываются самыми эффективными и заинтересованными сотрудниками.

Малисса А. Кларк, доцент отделения промышленной и организационной психологии Университета Джорджии, возглавлявшая исследование, говорит, что трудоголики испытывают больший стресс на работе, получают меньше удовольствия от труда и жизни в целом, а также чаще страдают от эмоционального истощения.

Ученые из Бергенского университета разработали специальную шкалу трудоголизма, включающую семь критериев, по которым можно определить, зависим ли человек от своей работы.

Для этого необходимо оценить каждое из следующих утверждений и выбрать один из ответов: 1) Никогда; 2) Редко; 3) Иногда; 4) Часто; 5) Всегда.

* Вы думаете о том, как освободить побольше времени для работы.

* Вы тратите на работу намного больше времени, чем планировали изначально.

* Вы работаете, чтобы побороть чувство вины, тревогу, беспомощность и депрессию.

* Вам советовали работать поменьше, но вы не послушались.

* Вы испытываете стресс, если нет возможности работать.

* Вы отказываетесь от хобби, развлечений и спорта из-за работы.

* Вы работаете так много, что ваше здоровье ухудшилось.

Если хотя бы на четыре из семи утверждений вы ответили "часто" или "всегда", скорее всего, вы - трудоголик.

Таким людям трудно совмещать работу с личной жизнью, они чаще жалуются на физические и психические расстройства, и у них нередко возникают проблемы, связанные с семьей и браком.

"Положительных моментов здесь мало", - добавляет Кларк, между тем отмечая, что трудоголизм часто связывают с такими качествами как мотивация, амбициозность, трудолюбие и эффективность.

Помощь в затруднительной ситуации

Сомневаетесь, все ли у вас в порядке? Вы можете самостоятельно пройти несколько тестов, которые подскажут вам правильный ответ.

Как мы уже упоминали, норвежские ученые создали специальную шкалу трудоголизма, позволяющую оценить свое поведение, чувства и отношение к работе.

У "Анонимных Трудоголиков" есть онлайн-опросник, который поможет вам понять, нуждаетесь ли вы в помощи.

По мнению экспертов, первым шагом на пути к избавлению от трудоголизма должно стать признание того, что проблема существует.

Робинсон называет себя "трудоголиком, идущим на поправку". В борьбе с зависимостью от работы ему помогли медитация, терапия, изменение поведения и выявление скрытых проблем.

"Есть много глубинных причин: некоторые таким образом пытаются повысить самооценку, в то время как другие - справиться с тревогой", - объясняет он.

Бобу из Калифорнии 61 год. Свою проблему он осознал только тогда, когда жена заявила ему, что ей надоело просыпаться среди ночи и обнаруживать, что мужа нет, так как он все еще не вернулся из офиса.

Боб предпочел не называть свою фамилию, сославшись на правила, действующие в обществе "Анонимных Трудоголиков". Именно в этой организации ему оказали помощь, а сейчас он на добровольных началах помогает ее новым членам, занимаясь просветительской деятельностью.

"Адреналин для трудоголиков - как наркотик, - говорит он. - Стресс, давление, кризис, поджимающие сроки - все это переполняет тебя адреналином и дает возможность работать в бешеном ритме".

Боб работает с пяти лет. Именно в этом возрасте он начал помогать своему брату разносить газеты, сдавать банки и бутылки, стричь газоны и убирать снег.

Впоследствии он стал успешным бизнесменом, но в итоге приобрел проблемы со здоровьем.

По его словам, если бы он не обратился за помощью, его семейной жизни мог прийти конец. Его жена была не в силах больше терпеть его поведение.

"Она больше не хотела так жить, и тогда я принял окончательное и бесповоротное решение пройти программу лечения", - рассказывает Боб.

Но от работы, как и от еды, нельзя отказаться раз и навсегда. Так как же контролировать свое желание работать без остановки?

"Нужно подготовить план и следовать ему, а не импульсивно хвататься за что попало", - советует Боб.

Это означает, что нужно четко распределять свое рабочее время и выполнять задачи по одной, а при появлении срочного задания обратиться к списку дел и заново расставить приоритеты, а не пытаться делать все одновременно.

Можно обратиться к профильному психотерапевту или принять участие в соответствующем тренинге или программе.

Кроме того, некоторые организации, например, такие как The Bridge To Recovery из штата Огайо (США), предлагают трудоголикам стационарные программы, помогающие избавиться от зависимости и от обсессивно-компульсивного расстройства, тревоги и депрессии.

Кларк объясняет недостаток возможностей для лечения этой аддикции тем, что проблема пока мало изучена.

"Работ на тему развития трудоголизма очень мало, а его связью с другими психическими расстройствами и вовсе почти никто не интересовался". Исследование норвежских специалистов стало одним из первых.

Она считает, что трудоголизм обязательно нужно изучать, "чтобы он перестал быть просто модным термином, ведь он действительно оказывает разрушительное влияние на жизнь и здоровье людей".