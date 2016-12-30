Правительство Украины продлило на год - до 30 ноября 2017 г. сроки продажи пакетов акций энергокомпаний, соответствующее распоряжение №1057 от 28 декабря обнародовано на его сайте в четверг вечером.

Согласно ему, речь, в частности, идет о контрольных пакетах акций энергоснабжающих компаний "Тернопольоблэнерго", "Запорижжяоблэнерго", "Харьковоблэнерго", "Хмельницкоблэнерго", "Черкассыоблэнерго", "Николаевоблэнерго".

В этом списке также блокпакеты акций генерирующих энергокомпаний "Донбассэнерго", "ДТЭК Днипроэнерго", "ДТЭК Захидэнерго", "Центрэнерго", а также энергоснабжающих компаний "ДТЭК Днипрооблэнерго", "ДТЭК Донецкоблэнерго", "Киевэнерго", "Одессаоблэнерго".

Помимо того в перечне находятся ряд ТЭЦ - "Одесская ТЭЦ", "Херсонская ТЭЦ" и "Николаевская ТЭЦ".

Как сообщалось, завершение приватизации энергокомпаний неоднократно откладывалось. В этом году Фонд госимущества первоначально предлагал во второй половине года приватизировать контрольные пакеты акций шести облэнерго, однако в декабре окончательно заявил, что объявит аукционы по продаже этих акций только после принятия в целом закона "О рынке электроэнергии", а также введения в действие стимулирующего регулирования (RAB-регулирования).

Законопроект "О рынке электрической энергии Украины" Верховная Рада приняла в первом чтении 22 сентября.

