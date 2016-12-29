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Топливно-энергетический комплекс
НБУ монетизировал ОВГЗ для ПриватБанка на 25,8 млрд грн
19:01 29.12.2016 |
Национальный банк Украины (НБУ) 28 декабря, для погашения ПриватБанком (Днепр) кредитов рефинансирования, выкупил у него облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 25,8 млрд грн, выпущенные Министерством финансов для докапитализации финучреждения после его национализации.
Как сообщается на веб-сайте НБУ, полученные от продажи ценных бумаг средства ПриватБанк в основном направил на погашение задолженности перед центробанком по кредитам рефинансирования.
"Вчера, после монетизации, ПриватБанк погасил эту задолженность перед регулятором.Таким образом, указанные средства не будут направлены на покрытие оттоков депозитов банка и, соответственно, не возымеют существенного влияния на валютный рынок и уровень инфляции", - подчеркнул центробанк.
Нацбанк при этом повторно опроверг утверждение, что отток депозитов из банка провоцирует усиленный спрос на валютном рынке.
"С 19 декабря приток средств населения в другие банки вдвое превысил отток депозитов физлиц из ПриватБанка. Более того, период их оттока из банка был непродолжительным - только три дня, после чего возврат средств населения для финансирования финучреждения возобновился", - констатирует НБУ.
Как сообщалось, после решения правительства о национализации ПриватБанка НБУ 18 декабря предоставил ему кредит рефинансирования на 15 млрд грн под 16% годовых на срок до 30 декабря 2016 года с целью поддержки ликвидности и обеспечения бесперебойного обслуживания клиентов, работы отделений и банкоматов, своевременных расчетов.
Кроме того, 22 декабря НБУ предоставил ПриватБанку еще 10 млрд грн рефинансирования с целью поддержания ликвидности банка.
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