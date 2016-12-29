Финансовые новости
- |
- 29.12.16
- |
- 22:57
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Нацсовет: лицензия "1+1" продлена на семь лет
18:20 29.12.2016 |
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 15 декабря переоформил и продлил на семь лет лицензию для телеканала 1+1 на аналоговое вещание.
Об этом сообщается на сайте Нацсовета.
За это решение единогласно проголосовали все члены Нацсовета.
Отмечается, что телеканал должен получить бланк лицензии на вещание не позднее 6 января 2017 года.
"Согласно ст.33 Закона Украины «О телевидении и радиовещании», бланк лицензии на вещание с продленным сроком действия вручается лицензиату не раньше чем в последний рабочий день срока действия предыдущей лицензии, при условии уплаты лицензионного сбора - то есть не ранее 29 декабря. В соответствии со ст. 32 Закона Украины «О телевидении и радиовещании» предусмотрено, что бланк лицензии должен быть выдан заявителю после внесения им лицензионного сбора, что подтверждается соответствующим документом органа, осуществляющего казначейское обслуживание бюджетных средств. Таким документом для Нацсовета является выписка Государственной казначейской службы, которая была получена 26 декабря. Резюмируя - «Студия« 1 + 1 »должна получить бланк лицензии не позднее чем 6 января 2017 года", - говорится в сообщении.
Нацсовет такжеобратился к каналу с письмом о подтверждении того, что его конечный бенефициарный владелец не изменился и попросил "не искать во всем политическую составляющую".
Напомним, 29 декабря на сайте "1+1" было обнародовано обращение от имени руководства и ряда сотрудников телеканала в адрес президента, спикера и премьера. В нем говорится, что "1+1" пытаются лишить лицензии. Также в нем утверждается, что за проблемами телеканала стоит Администрация президента.
Нацсовет по телевидению и радиовещанию в ответ сообщил, что лицензия телеканалу "1+1" уже продлена, а ее бланк будет выдан до 23 января (в течение 30 дней после уплаты лицензионного сбора). Отсутствие бланка не является основание для прекращения вещания телеканала.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|С нового года финансисты рассчитывают на улучшение ситуации на межбанке
ТОП-НОВОСТИ
|Суд отказал в отмене формулы "Роттердам +"
Киевский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска об отмене постановления Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, которой была введена так называемая формула "Роттердам+".
|Трамп призвал США "двигаться дальше", а не вводить санкции против России
|В Украине отменили разрешения на перепланировку жилья
Правительство отменило необходимость получения разрешительных документов для владельцев жилья и съемщиков общежитий при выполнении работ по переоборудованию и перепланировке, которые не предусматривают вмешательства в несущие конструкции или инженерные системы общего пользования.
|Украина обошла Россию по легкости ведения бизнеса
Украина заняла в рейтинге Forbes 74-е место. Авторы отметили, что оккупация Россией Крыма и продолжающаяся агрессия на востоке Украины вредят экономическому росту. Для сравнения, Польша в рейтинге занимает 31-е место, Венгрия - 41-е, Грузия - 43-е, Румыния - 45-е, Молдова - 77-е, а Россия - 79-е.
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ монетизировал ОВГЗ для ПриватБанка на 25,8 млрд грн
|Нацсовет: лицензия "1+1" продлена на семь лет
|TurboForex предлагает торговать в самом популярном терминале — МТ4
|"Электросталь" за 11 мес. нарастила производство на 2,3%
|Бывшему председателю правления банка "Национальный кредит" объявили подозрение
|В Нацсовете объяснили ситуацию с каналом "1+1"
Это интересно
|Названы города с самым быстрым годовым ростом цен на жилье
|Panasonic инвестирует более 256 млн долларов в предприятие Tesla по выпуску солнечных батарей
|Volkswagen приобрел фирму PayByPhone для освоения удобных форм оплаты парковки
|Мощность зарядных станций Tesla Supercharger будет многократно увеличена
|Власти США заставят VW расширить линейку электрокаров
|Самые дорогие футболисты мира получают зарплату в юанях
|Мошенники придумали новую схему "развода" клиентов Приватбанка