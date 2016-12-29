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TurboForex предлагает торговать в самом популярном терминале — МТ4
16:21 29.12.2016 |
Брокер TurboForex активно работает над созданием для своих клиентов максимально комфортных условий работы на финрынке.
Так, компания предлагает трейдерам вести торговлю в самом популярном терминале - МетаТрейдер 4.
Отметим, что TurboForex предоставляет возможность открыть сразу четыре клиента с общим паролем и логином.
Десктоп Трейдер - это мощный торговый клиент, в функционал которого входят продвинутые графики и советники.
Веб Трейдер дает возможность вести торговлю с любого компьютера, без скачивания специальных приложений.
Таблет Трейдер - сделки можно заключать с использованием планшета.
Мобильный Трейдер - торговлю можно вести непосредственно с мобильного телефона.
Скачать торговых клиентов можно на сайте TurboForex.
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