Финансовые новости
- |
- 29.12.16
- |
- 15:57
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Бывшему председателю правления банка "Национальный кредит" объявили подозрение
14:21 29.12.2016 |
Бывшему председателю правления ПАО «Банк Национальный кредит» Игорю Клименко объявили подозрение в злоупотреблении служебными полномочиями.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
«При содействии Департамента расследования противоправных деяний ФГВФЛ, следователи Главного следственного управления и оперативники Департамента защиты экономики НПУ установили причастность бывшего председателя правления ПАО« Банк Национальный кредит »в совершении уголовного преступления. 20 декабря Главным следственным управлением Национальной полиции Украины по указанным фактам объявлено о подозрении гражданину Клименко Игорь Витальевич », - говорится в сообщении.
Кроме того, 22 декабря фонд заявил гражданский иск в рамках уголовного производства для предъявления подозреваемому Клименко.
Как отмечают в ФГВФЛ, досудебным расследованием установлено, что в свое время председатель правления банка подписал заранее убыточные договоры об открытии кредитной линии между финучреждением и коммерческой структурой. Процентные ставки по кредиту были в десятки раз меньше стандартных, которые предлагались банком.
«Сумма убытков причиненных банка по указанным фактам в настоящее время составляет 3,6 миллиона гривен», - отмечают в фонде.
Служащему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364-1 УК Украины ( «Злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы»).
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Трамп призвал США "двигаться дальше", а не вводить санкции против России
|В Украине отменили разрешения на перепланировку жилья
Правительство отменило необходимость получения разрешительных документов для владельцев жилья и съемщиков общежитий при выполнении работ по переоборудованию и перепланировке, которые не предусматривают вмешательства в несущие конструкции или инженерные системы общего пользования.
|Украина обошла Россию по легкости ведения бизнеса
Украина заняла в рейтинге Forbes 74-е место. Авторы отметили, что оккупация Россией Крыма и продолжающаяся агрессия на востоке Украины вредят экономическому росту. Для сравнения, Польша в рейтинге занимает 31-е место, Венгрия - 41-е, Грузия - 43-е, Румыния - 45-е, Молдова - 77-е, а Россия - 79-е.
|Гонтарева задекларировала 52,6 млн гривен за продажу своей доли в ICU
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|"Электросталь" за 11 мес. нарастила производство на 2,3%
|Бывшему председателю правления банка "Национальный кредит" объявили подозрение
|Метабанк увеличивает уставный капитал на 50%
|Фирташ начал процедуру взыскания с ОПЗ $251 млн
|ОПЗ предлагает всем компаниям услуги давальческой переработки газа в аммиак и карбамид
|ОПЗ рассматривает вариант сдачи в аренду своего имущественного комплекса
|Компания Otkritie Capital International стала клиринговым членом Московской биржи
Это интересно
|Panasonic инвестирует более 256 млн долларов в предприятие Tesla по выпуску солнечных батарей
|Volkswagen приобрел фирму PayByPhone для освоения удобных форм оплаты парковки
|Мощность зарядных станций Tesla Supercharger будет многократно увеличена
|Власти США заставят VW расширить линейку электрокаров
|Самые дорогие футболисты мира получают зарплату в юанях
|Мошенники придумали новую схему "развода" клиентов Приватбанка
|Microsoft признала агрессивной свою политику обновления до Windows 10