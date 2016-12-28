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Топливно-энергетический комплекс
Фирташ начал процедуру взыскания с ОПЗ $251 млн
17:54 28.12.2016 |
Компания Ostchem Holding Limited Дмитрия Фирташа 8 декабря подала ходатайство в Южненский городской суд для получения санкции на принудительное взыскание с Одесского припортового завода долга в размере 251 млн долларов.
Об этом пишут "Украинские новости", ссылаясь на судебный реестр.
Таким образом Ostchem пытается добиться выполнения решения Стокгольмского арбитража от 25 июля, который подтвердил долг ОПЗ в размере 193,258 млн долларов и пеню в размере 57,977 млн долларов.
22 декабря Южненский горсуд решил оставить ходатайство Ostchem без рассмотрения, так как на переводе решения арбитража не было подписи переводчика.
Долг ОПЗ перед Фирташем возник в 2013 году, когда Ostchem был единственным поставщиком природного газа на ОПЗ. Газ является сырьем для производства минеральных удобрений.
Напомним, ОПЗ располагает крупнейшим в СНГ производством аммиака и просто крупным производством карбамида, а также уникальным - единственным в стране - терминалом по перевалке аммиака на морские судна. Кроме того, одесский завод является конечным звеном аммиакопровода Тольятти-Горловка-Одесса.
ФГИ, в управление которого передан ОПЗ, пытался продать его летом, но желающих купить завод не нашлось. Ситуация повторилась в декабре.
28 декабря Кабмин решил остановить ОПЗ и сдать его в аренду.
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