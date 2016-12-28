Крупнейший производитель аммиака и карбамида Одесский припортовый завод (ОПЗ) предлагает всем компаниям услуги давальческой переработки природного газа в аммиак и карбамид.

Об этом говорится в сообщении компании от 27 декабря, передают Українські Новини.

"ПАО "Одесский припортовый завод" рассматривает вариант оказания услуг по переработке природного газа в товарный аммиак и карбамид", - говорится в сообщении.

Предлагается вниманию всех компаний, заинтересованных в переработке природного газа в химическую продукцию, рассмотреть 2 варианта.

Первый: переработка в течение календарного месяца 60 367 тыс. куб. м природного газа в 7 967 тонн товарного аммиака и 74 400 тонн товарного карбамида.

Второй: переработка в течение месяца 117 366 тыс. куб. м газа в 57 480 тонн товарного аммиака и 80 969 тонн товарного карбамида.

Как сообщали Українські Новини, ОПЗ рассматривает вариант сдачи в аренду своего целостного имущественного комплекса.

По информации источника Українських Новин в Кабинете Министров, Фонд государственного имущества намерен 1 января 2017 года остановить производственные мощности ОПЗ и в течение 3 трех месяцев (до апреля) передать предприятие в аренду.

По информации источника, передача в аренду предприятия позволит ОПЗ начать выплачивать долг Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины".

Решение ФГИ о передаче в аренду ОПЗ основано на технико-экономическом обосновании, предоставленного самим предприятием.

Исходя из ТЭО, текст которого имеется в распоряжении агентства, АО "ОПЗ" необходимо передать в аренду как целостный имущественный комплекс, арендатор должен будет самостоятельно нести все затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией предприятия.

Арендную плату ФГИ предлагает установить в размере 70 млн гривен в месяц (без НДС).







