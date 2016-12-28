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Кабмин разрешил наполнить капитал ПриватБанка индексными ОВГЗ для сбалансирования его валютной позиции
13:07 28.12.2016 |
Капитализация ПриватБанка будет осуществлена с использованием как гривневых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), так и индексных ОВГЗ, выплаты по которым привязаны к курсу гривни к доллару, соответствующее решение принял Кабинет министров Украины в среду.
"Предлагается предоставить возможность Минфину осуществлять для целей капитализации ПриватБанка выпуск ОВГЗ, в том числе ОВГЗ с индексной стоимостью до 64 млрд грн, ... чтобы покрыть несбалансированную валютную позицию банка", - прокомментировал это решение министр финансов Александр Данилюк в ходе заседания правительства.
Он уточнил, что эти облигации выпускаются также на срок до 15 лет, но ставка по ним не будет превышать 6% годовых.
Как сообщалось, Минфин в рамках национализации ПриватБанка выкупил его акции в полном объеме за одну гривню, после чего примет участие в его дополнительной капитализации путем приобретения акций дополнительной эмиссии на сумму, не превышающую размер минимальной потребности в капитале, рассчитанной Национальным банком. В это постановление №961 Кабинет министров от 18 декабря и будут внесены изменения о возможности выпуска индексных ОВГЗ.
"Министерству финансов осуществлять ... выпуск облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в размере до 116,8 млрд грн сроком обращения до 15 лет и процентной ставкой дохода на уровне не выше 10,5% годовых с последующим внесением их от имени государства в оплату за акции дополнительной эмиссии ПАО КБ "ПриватБанк", - говорилось в постановлении №981.
Согласно ему, Минфину также поручено в трехмесячный срок внести предложения о необходимости дополнительной капитализации ПриватБанка по результатам оценки его финансового положения, проведенной международно признанной аудиторской компанией.
Ранее А.Данилюк и глава Нацбанка Валерия Гонтарева указали в качестве максимального объема эмиссии ОВГЗ для национализации ПриватБанка 148 млрд грн. Помимо этого, А.Данилюк уточнил, что выпуск будет осуществляться траншами, первый из них составит 43 млрд грн.
Согласно данным ПриватБанка на 1 октября 2016 года, его уставный капитал составлял 21 млрд 256,469 млн грн, а всего собственный капитал - 30 млрд 292,531 млн грн.
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|Кабмин разрешил наполнить капитал ПриватБанка индексными ОВГЗ для сбалансирования его валютной позиции
Капитализация ПриватБанка будет осуществлена с использованием как гривневых облигаций внутреннего госзайма, так и индексных ОВГЗ, выплаты по которым привязаны к курсу гривни к доллару, соответствующее решение принял Кабинет министров Украины в среду.
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