Финансовые новости
- |
- 28.12.16
- |
- 21:26
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Экс-председатель набсовета БТА Банка Бабаев стал крупнейшим владельцем Регион-банка
10:41 28.12.2016 |
Бывший председатель наблюдательного совета БТА Банка, гражданин Казахстана Ариф Бабаев стал владельцем 53,54% акций Регион-банка (Харькова).
Об этом говорится в сообщении финансового учреждения в системе раскрытия информации НКЦБФР, передают Українські Новини.
18 ноября Национальный банк согласовал Арифу Бабаеву приобретение существенного участия в размере 84,7749% уставного капитала Регион-банка.
По итогам последней проведенной эмиссии Бабаевым уплачено 100% дополнительно выпущенных простых именных акций банка.
Ариф Бабаев, гражданин Казахстана, имеет многолетний опыт работы в банковской сфере, основную часть которого он получил, работая в ABN AMRO и Royal Bank of Scoltand.
С августа 2015 по июнь 2016 был председателем набсовета украинского БТА Банка.
В конце декабря Бабаев стал владельцем 53,5378% акций банка, тогда как Анатолий Волок уменьшил долю с 71,98% до 37,5663%.
Как сообщали Українські Новини, за 9 месяцев Регион-банк сократил прибыль на 19% до 1,5 млн гривен.
По данным НБУ, на 1 октября по размеру активов банк занимал 81-е место (320,3 млн гривен) среди 100 действующих банков.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|В Украине отменили разрешения на перепланировку жилья
Правительство отменило необходимость получения разрешительных документов для владельцев жилья и съемщиков общежитий при выполнении работ по переоборудованию и перепланировке, которые не предусматривают вмешательства в несущие конструкции или инженерные системы общего пользования.
ТОП-НОВОСТИ
|Украина обошла Россию по легкости ведения бизнеса
Украина заняла в рейтинге Forbes 74-е место. Авторы отметили, что оккупация Россией Крыма и продолжающаяся агрессия на востоке Украины вредят экономическому росту. Для сравнения, Польша в рейтинге занимает 31-е место, Венгрия - 41-е, Грузия - 43-е, Румыния - 45-е, Молдова - 77-е, а Россия - 79-е.
|Гонтарева задекларировала 52,6 млн гривен за продажу своей доли в ICU
|Земельная реформа должна быть проведена до 2020г - Гройсман
|Госбюджет Украины в ноябре сведен с профицитом 14,8 млрд грн
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Фирташ начал процедуру взыскания с ОПЗ $251 млн
|ОПЗ предлагает всем компаниям услуги давальческой переработки газа в аммиак и карбамид
|ОПЗ рассматривает вариант сдачи в аренду своего имущественного комплекса
|Компания Otkritie Capital International стала клиринговым членом Московской биржи
|Кабмин разрешил наполнить капитал ПриватБанка индексными ОВГЗ для сбалансирования его валютной позиции
Капитализация ПриватБанка будет осуществлена с использованием как гривневых облигаций внутреннего госзайма, так и индексных ОВГЗ, выплаты по которым привязаны к курсу гривни к доллару, соответствующее решение принял Кабинет министров Украины в среду.
|Кабмин решил реструктуризировать долг ОПЗ перед "Нафтогазом" на 2 года
|ЗАЗ сменил название на "Промавтоинвест"
Это интересно
|Самые дорогие футболисты мира получают зарплату в юанях
|Мошенники придумали новую схему "развода" клиентов Приватбанка
|Microsoft признала агрессивной свою политику обновления до Windows 10
|Космический корабль Virgin Galactic SpaceShipTwo совершил второй испытательный полет
|BMW отзывает почти 200 тысяч автомобилей в Китае
|Uber внедрила систему заказа такси до определённого человека
|Как спустить чужие миллионы на стриптизерш и машины