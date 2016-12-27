Брокер TurboForex заботится о том, чтобы его клиенты могли работать на финрынке в комфортных условиях и имея для этого все необходимые инструменты и сервисы.

Для повышения уровня знаний трейдеров компания создала специальный обучающий раздел, в котором представлены видеоуроки на тему Форекс.

Так, клиентам TurboForex доступны видеоматериалы на тему преимуществ работы на Форекс, по терминологии, с которой сталкиваются в работе трейдеры. Также специалисты брокера расскажут в видеоуроках о типах биржевых приказов, об эффективных стратегиях.

Вся эта информация поможет новичкам рынка Форекс понять, как вести себя на рынке и как торговать прибыльно.

Отметим, что все материалы предоставляются клиентам TurboForex бесплатно.