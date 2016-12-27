"Укрхимтрансаммиак", оператор аммиакопровода "Тольятти-Одесса", сможет возобновить прокачку после подписания нового соглашения с российской стороной, заявил министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

"В этом году исчерпан лимит и, соответственно, должно быть подписано соглашение по возобновлению этой работы после Нового года", - сказал он на пресс-конференции в Киеве во вторник.

Как сообщалось, "Укрхимтрансаммиак" с 23 декабря остановил транзит аммиака "Тольяттиазота" по территории Украины.

Аммиакопровод Тольятти-Одесса построен в конце 1970-х годов для транспортировки аммиака "Тольяттиазота" на экспорт. Общая производительность аммиакопровода Тольятти-Одесса составляет 2,52 млн тонн в год, из них 2,12 млн приходится на российские предприятия, а оставшиеся 400 тыс. тонн поставлял оказавшийся в зоне конфликта и остановленный с 2014 года украинский концерн "Стирол". На другом конце аммиакопровода находится "Одесский припортовый завод", оттуда аммиак загружается в танкеры и направляется на экспорт. Общая протяженность аммиакопровода - 2418 км, по территории Украины - 1018 км.

"Укрхимтрансаммиак" управляет украинской частью аммиакопровода Тольятти-Горловка-Одесса. Предприятие в январе-сентябре 2016 года увеличило чистую прибыль в 9,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 551,25 млн грн, а его чистый доход возрос на 35,9% - до 1 млрд 700,803 млн грн.

