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Топливно-энергетический комплекс
"Электросталь" за 11 мес. нарастила производство на 2,3%
15:07 29.12.2016 |
Сталеплавильное предприятие "Электросталь" (Курахово Донецкой обл.) в январе-ноябре текущего года сократило производство непрерывнолитой заготовки на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года - до 298 тыс. тонн.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" на предприятии, в ноябре произведено 31 тыс. тонн продукции.
Основную часть продукции предприятие реализует на внешних рынках.
Ранее представитель предприятия сообщал, что в январе и почти весь февраль завод простаивал и возобновил работу только в конце второго месяца.
Как сообщалось, "Электросталь" в 2015 году сократила производство непрерывнолитой заготовки на 26,04% по сравнению с 2014 годом - до 301,248 тыс. тонн.
Донецкий металлопрокатный завод (ДМПЗ) с 2000 года начал испытывать нехватку покупной стальной заготовки для собственного прокатного производства, вследствие чего было принято решение построить сталеплавильное предприятие - "Электросталь".
ДМПЗ специализируется на производстве и реализации металлопродукции - сортового проката, чугунных труб, конструкционных элементов из черных металлов, гаек и лопат.
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