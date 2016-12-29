Сталеплавильное предприятие "Электросталь" (Курахово Донецкой обл.) в январе-ноябре текущего года сократило производство непрерывнолитой заготовки на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года - до 298 тыс. тонн.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" на предприятии, в ноябре произведено 31 тыс. тонн продукции.

Основную часть продукции предприятие реализует на внешних рынках.

Ранее представитель предприятия сообщал, что в январе и почти весь февраль завод простаивал и возобновил работу только в конце второго месяца.

Как сообщалось, "Электросталь" в 2015 году сократила производство непрерывнолитой заготовки на 26,04% по сравнению с 2014 годом - до 301,248 тыс. тонн.

Донецкий металлопрокатный завод (ДМПЗ) с 2000 года начал испытывать нехватку покупной стальной заготовки для собственного прокатного производства, вследствие чего было принято решение построить сталеплавильное предприятие - "Электросталь".

ДМПЗ специализируется на производстве и реализации металлопродукции - сортового проката, чугунных труб, конструкционных элементов из черных металлов, гаек и лопат.