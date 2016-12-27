"Укрхимтрансаммиак", оператор украинской части аммиакопровода "Тольятти-Одесса", с 23 декабря остановил транзит аммиака "Тольяттиазота" по территории Украины, говорится в сообщении российского завода.

На обращение "Тольяттиазота" об увеличении до конца 2016 года квоты на объем прокачки был получен отказ, отмечает "Тольяттиазот".

Ранее Высший административный суд Украины удовлетворил кассационную жалобу "Тольяттиазота" по спору с Министерством экономразвития и торговли Украины. Суд признал недействительным приказ Минэкономразвития от августа 2015 года, установивший надбавку в размере более $8/тонна за транзит аммиака по территории Украины. Эта надбавка действовала в отношении продукции "Тольяттиазота" более года.

В настоящее время "Тольяттиазот" ведет переговоры о порядке возмещения сумм, переплаченных компанией из-за действия надбавки.

Помимо того, российское предприятие обратилось к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, Национальному антикоррупционному бюро Украины и Государственно аудиторской службе с просьбой вмешаться в эту конфликтную ситуацию. Согласно письму гендиректора "Тольяттиазот" Вячеслава Суслова от 23 декабря, копия которого имеется в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", в связи с резким падением спроса и мировых цен на аммиак компания со средины 2016 года поднимает вопрос о необходимости приведения тарифов на транзит аммиака к экономически обоснованному уровню с целью предупреждения полной остановки транзита.

"Однако в связи с тем, что вопрос не решен до настоящего времени, "Тольяттиазот" вынужден оплачивать неадекватно повышенные тарифы на транзит аммиака через территорию Украины, что сделало невозможной (экономически неприемлемой) дальнейшую закупку услуг транзитной транспортировки", - отмечено в письме. Согласно ему, об этом была проинформирована 1 ноября в ходе встречи первый замглавы Минэкономразвития Юлия Ковалив (в настоящее время уволилась из министерства - ИФ).

Российское предприятие подчеркивает, что "Укрхимтрансаммиак" даже после постановления Высшего админсуда не позволяет снизить тариф, а также настаивает на применении отмененных судом штрафов, обостряя конфликтную ситуацию, "ведущую вплоть до полной остановки транзита, а также препятствует формированию возможных договоренностей по объемам транзита на 2017 год".

По данным "Тольяттиазот", такими действиями "Укрхимтрансаммиак" уже добился снижения объемов транзита в ноябре до 80 тыс. тонн, а в декабре - до 52 тыс. тонн вместо минимально объема в 120 тыс. тонн.

"Поскольку все наши обращения в Минэкономразвития Украины оставлены без реагирования, а также учитывая переписку с руководством УГП "Укрхимтрансаммиак", мы понимаем, что деятельность УГП "Укрхимтрансаммиак" по обеспечению транзита аммиака полностью оставлена без контроля со стороны уполномоченных государственных органов... Просим Вас безотлагательно применить действенные меры для предупреждения полной остановки транзита аммиака через территорию Украины", - говорится в документе.

В свою очередь, и.о. директора "Укрхимтрансаммиака" 22 декабря Александр Усенко известил об остановке аммиакапровода с ночи 23 декабря "в связи с отсутствием транспортировки аммиака АО "Минудобрения" и досрочным выполнением годового объема транспортировки аммиака "Тольяттиазот" при достижении объема 1 800 000 тонн аммиака производства "Тольяттиазот".

Ранее "Тольяттиазот" сообщал, что вместе с оператором российской части аммиакопровода Тольятти-Одесса ОАО "Трансаммиак" изучает возможность строительства ветки в обход Украины. Ветка аммиакопровода может быть построена от Воронежа до терминала в порту Тамань. Однако ни стоимость, ни сроки строительства не сообщались.

"Тольяттиазот" - один из крупнейших в мире производителей аммиака. Производственные мощности предприятия составляют более 3 млн тонн аммиака, а также 960 тыс. тонн карбамида в год.

Минэкономразвития Украины 18 августа 2015 года издало приказ "О надбавке к тарифу за транзит аммиака трубопроводным транспортом через территорию Украины" - $1,6 за 1 тонну на 100 км. Окружной админсуд Киева в конце марта 2016 года, а за ним - Киевский апелляционный админсуд в начале июня отказались удовлетворить иск "Тальяттиазот" об отмене этого приказа, однако в рамках кассации российскому предприятию удалось 15 ноября получить позитивное решение Высшего админсуда Украины. Суд обязал Минэкономразвития неотложно опубликовать резолютивную часть постановления об отмене приказа ведомства.

Как сообщалось, в конце ноября этого года победу в конкурсе по отбору руководителя "Укрхимтрансаммиака" одержал Павел Шебеста, который с мая 2015 года работает менеджером по развитию бизнеса компании Block Technical (Швейцария, предоставляет проектировочные, инжиниринговые услуги), а до того работал в Johnson&Johnson, Zentiva International, "Сперко Украина". В то же время правительство пока не утвердило его на этой должности.

Аммиакопровод Тольятти-Одесса построен в конце 1970-х годов для транспортировки аммиака "Тольяттиазота" на экспорт. Общая производительность аммиакопровода Тольятти-Одесса составляет 2,52 млн тонн в год, из них 2,12 млн приходится на российские предприятия, а оставшиеся 400 тыс. тонн поставлял оказавшийся в зоне конфликта и остановленный с 2014 года украинский концерн "Стирол". На другом конце аммиакопровода находится "Одесский припортовый завод", оттуда аммиак загружается в танкеры и направляется на экспорт. Общая протяженность аммиакопровода - 2418 км, по территории Украины - 1018 км.

"Укрхимтрансаммиак" управляет украинской частью аммиакопровода Тольятти-Горловка-Одесса. Предприятие в январе-сентябре 2016 года увеличило чистую прибыль в 9,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 551,25 млн грн, а его чистый доход возрос на 35,9% - до 1 млрд 700,803 млн грн.