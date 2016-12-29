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Метабанк увеличивает уставный капитал на 50%
07:35 29.12.2016 |
Метабанк(Запорожье) увеличивает уставный капитал на 60 млн грн, или на 49,97% - до 180,063 млн грн путем дополнительного выпуска акций, сообщил банк в системе раскрытия информации НКЦБФР.
Согласно сообщению, акционеры банка на общем собрании 26 декабря приняли решение об увеличении уставного капитала.
Акции будут размещаться по номинальной стоимости, которая составляет 34,75 грн за акцию, при рыночной стоимости 12,43 грн за акцию.
МетаБанк (ранее - банк "Металлург") основан в 1993 году.
Основными акционерами банка на 1 января 2016 года являлись Лариса Носик (32,49%) и ООО "Металург-Мета" (24,6%).
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2016 года по размеру общих активов банк занимал 65-е место (647,974 млн грн) среди 100 действовавших в стране банков.
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