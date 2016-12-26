Брокерская компания EXNESS объявила о том, что никогда не отменяла заказов клиентов. Отмена заказов для розничных форекс и CFD-трейдеров является источником опасения для многих трейдеров.

Компания гордится тем, что устанавливает самые высокие стандарты в отрасли и всегда оперативно реагирует на любые непредвиденные события. Клиенты Exness также имеют возможность мгновенно вывести средства со своего торгового счета непосредственно на электронный кошелек.

Данный факт является одной из гарантий того, что компания не может удалять любые успешные сделки, поскольку клиенты получают свои деньги в течение нескольких секунд.

По материалам: IAFT News

