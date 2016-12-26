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Приватбанк сформировал правление
14:57 26.12.2016 |
Приватбанк сформировал состав правления.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, передают Українські Новини.
Первым заместителем председателя правления, который будет отвечать за развитие системы обслуживания корпоративных клиентов, малого бизнеса, расширение программы микрокредитования предпринимателей "КУБ" и сотрудничество с торговыми сетями, назначен Олег Сергеев.
Сергеев, как и предправления банка Александр Шлапак, был выпускником кафедры автоматизированных систем управления Национального университета "Львовская политехника" (1982 год выпуска).
Ранее он руководил Западным региональным управлением Приватбанка (после Шлапака) и Укрсоцбанка (до последнего времени).
Система управления рисками банка будет под контролем Александра Дубровина
Дубровин с февраля 2011 по ноябрь 2012 года работал в Терра Банке финдиректором и членом правления (пришел при председателе правления Кирилле Шевченко), а затем был заместителем директора генерального департамента банковского надзора Национального банка.
С октября 2014 года перешел вместе с Кириллом Шевченко в Укргазбанк на должность зампредправления.
Руководителем розничного бизнеса Приватбанка стал Алексей Шабан, который работает в банке более 20 лет и в последние годы возглавлял направление обслуживания индивидуальных VIP-клиентов.
Членом правления банка и руководителем "Центра электронного бизнеса" и направлением по работе с Big Data назначен Сергей Харитича, который работал в лаборатории инноваций Приватбанка с момента ее создания.
Членом правления банка, который будет отвечать за развитие Службы безопасности Приватбанка, юридического направления и службы финансового мониторинга назначен Алексей Бережной.
Бережной в феврале 2003 года был назначен руководителем подразделения НБУ по борьбе с отмыванием денег, с 2010 года являлся исполнительным директором-руководителем службы банковского надзора.
В августе 2012 года был уволен с должности директора департамента финмониторинга, однако в апреле 2014 года был снова назначен руководителем службы финмониторинга.
С 2012 по 2014 работал в Укрсоцбанке на аналогичной должности.
В июне 2015 года ушел из Нацбанка, а в ноябре 2015 года стал членом правления банка "Хрещатик".
Заместитель председателя правления Александр Дрелинг будет ответственным за развитие Back-office, информационных технологий и "ПриватМаркет".
Дрелинг долгое время руководил ИТ-департаментом Укрсоцбанка.
Руководителем казначейства Приватбанка и куратором инвестиционного бизнеса в новом правлении банка будет заместитель председателя Галина Пахачук.
Ранее руководила департаментом долговой политики Министерства финансов.
Главным бухгалтером банка назначена Валентина Ярмоленко, направлением "Аудит" Приватбанка будет руководить Вячеслав Ветлужский, главным HR-менеджером Приватбанка остается Ольга Хлынина,
Без изменений остается и руководящий состав направлений маркетинга и менеджмента банка, которыми руководит Николай Щербина.
Как сообщали Українські Новини, 23 ноября Министерство финансов сформировало наблюдательный совет Приватбанка из 7 членов.
В набсовет вошли: Франсис Малиж, Андреа Монета, Оксана Маркарова, Артем Шевалев, Стивен А. Силиг, Сергей Алексеенко и Енгин Акчакоча.
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