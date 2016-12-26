Приватбанк сформировал состав правления.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, передают Українські Новини.

Первым заместителем председателя правления, который будет отвечать за развитие системы обслуживания корпоративных клиентов, малого бизнеса, расширение программы микрокредитования предпринимателей "КУБ" и сотрудничество с торговыми сетями, назначен Олег Сергеев.

Сергеев, как и предправления банка Александр Шлапак, был выпускником кафедры автоматизированных систем управления Национального университета "Львовская политехника" (1982 год выпуска).

Ранее он руководил Западным региональным управлением Приватбанка (после Шлапака) и Укрсоцбанка (до последнего времени).

Система управления рисками банка будет под контролем Александра Дубровина

Дубровин с февраля 2011 по ноябрь 2012 года работал в Терра Банке финдиректором и членом правления (пришел при председателе правления Кирилле Шевченко), а затем был заместителем директора генерального департамента банковского надзора Национального банка.

С октября 2014 года перешел вместе с Кириллом Шевченко в Укргазбанк на должность зампредправления.

Руководителем розничного бизнеса Приватбанка стал Алексей Шабан, который работает в банке более 20 лет и в последние годы возглавлял направление обслуживания индивидуальных VIP-клиентов.

Членом правления банка и руководителем "Центра электронного бизнеса" и направлением по работе с Big Data назначен Сергей Харитича, который работал в лаборатории инноваций Приватбанка с момента ее создания.

Членом правления банка, который будет отвечать за развитие Службы безопасности Приватбанка, юридического направления и службы финансового мониторинга назначен Алексей Бережной.

Бережной в феврале 2003 года был назначен руководителем подразделения НБУ по борьбе с отмыванием денег, с 2010 года являлся исполнительным директором-руководителем службы банковского надзора.

В августе 2012 года был уволен с должности директора департамента финмониторинга, однако в апреле 2014 года был снова назначен руководителем службы финмониторинга.

С 2012 по 2014 работал в Укрсоцбанке на аналогичной должности.

В июне 2015 года ушел из Нацбанка, а в ноябре 2015 года стал членом правления банка "Хрещатик".

Заместитель председателя правления Александр Дрелинг будет ответственным за развитие Back-office, информационных технологий и "ПриватМаркет".

Дрелинг долгое время руководил ИТ-департаментом Укрсоцбанка.

Руководителем казначейства Приватбанка и куратором инвестиционного бизнеса в новом правлении банка будет заместитель председателя Галина Пахачук.

Ранее руководила департаментом долговой политики Министерства финансов.

Главным бухгалтером банка назначена Валентина Ярмоленко, направлением "Аудит" Приватбанка будет руководить Вячеслав Ветлужский, главным HR-менеджером Приватбанка остается Ольга Хлынина,

Без изменений остается и руководящий состав направлений маркетинга и менеджмента банка, которыми руководит Николай Щербина.

Как сообщали Українські Новини, 23 ноября Министерство финансов сформировало наблюдательный совет Приватбанка из 7 членов.

В набсовет вошли: Франсис Малиж, Андреа Монета, Оксана Маркарова, Артем Шевалев, Стивен А. Силиг, Сергей Алексеенко и Енгин Акчакоча.