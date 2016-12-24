Министерство финансов прогнозирует рассмотрение Международным валютным фондом (МВФ) украинского вопроса в конце января.

Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини.

"Действительно после утверждения государственного бюджета мы приблизились к получению транша МВФ. Нам необходимо еще несколько решений Кабмина, и потом будем готовиться к заседанию МВФ в конце января", - сказал он.

По словам министра, сейчас обсуждаются внесение изменений в меморандум о сотрудничестве.

Среди прочего, как отметил Данилюк, нерешенным остается вопрос пенсионной реформы и рынка земли.

Как сообщали Українські Новини, миссия МВФ работала в Украине с 3 по 17 ноября.

По результатам работы миссии, МВФ призвал власти принять согласованный с программой сотрудничества госбюджет на 2017 год.

Также миссия сообщила, что украинским властям нужно больше времени для выполнения текущего этапа программы сотрудничества.

22 декабря Национальный банк сообщил, что уверен в получении следующего транша от Международного валютного фонда в январе 2017 года.