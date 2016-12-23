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Ощадбанк оценивает сумму судебных претензий к России в $1,1 млрд
12:15 23.12.2016 |
Государственный Ощадный банк оценивает сумму судебных претензий к России в 1,1 млрд долларов.
Об этом написал председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.
"30 тыс. страниц, 70 кг веса, высота в человеческий рост - метр семьдесят. Таковы основные физические параметры "папки" с иском Ощадбанка к РФ за потерянные инвестиции в Крыму. Предварительный денежный размер претензий - 1,1 млрд долларов Таких "экземпляров" иска существует 10. Один получил международный трибунал. По экземпляру досталось Путину, Медведеву и российскому посольству", - сообщил Пышный.
Он рассказал также, что интересы госбанка в суде будет представлять юридическая фирма Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan.
Как сообщали Українські Новини, в конце августа Ощадбанк сообщал, что подал против страны-агрессора иск со всей доказательной базой о возмещении более $1 млрд потерь в результате незаконной оккупации и аннексии Крыма.
Сумма требований включает стоимость потери бизнеса, активов и проценты, которые будут начислены до принятия трибуналом окончательного решения и до фактического получения компенсации по коммерческому курсу, определенному трибуналом.
По результатам первой процессуальной конференции, от участия в которой РФ отказалась, трибунал по предложению Ощадбанка принял решение рассматривать исковое заявление по ускоренному графику, если РФ продолжит отказываться от участия в арбитражном разбирательстве.
Окончательное слушание запланировано на конец марта 2017 года.
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