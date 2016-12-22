Украинский банк реконструкции и развития (УБРР, Киев), который был продан в ноябре китайской товарной бирже Bohai Commodity Exchange (BOCE), увеличил уставный капитал на 2,05 млн грн - до 120 млн грн путем дополнительного выпуска акций, сообщает пресс-служба Фонда госимущества (ФГИ) Украины.

Согласно сообщению, 19 декабря новый инвестор УБРР выполнил ключевое требование относительно увеличения уставного капитала банка до 120 млн грн путем оплаты дополнительной эмиссии акций банка в количестве 4,001 тыс. штук. "Таким образом, размер уставного капитала банка был приведен в соответствие регуляторным требованиям и Национальный банк Украины признал деятельность банка такой, что отвечает законодательству Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, государственный пакет акций УБРР был продан на аукционе 30 ноября BOCE по стартовой цене - 82,827 млн грн.

BOCE является крупнейшей в Китае спотовой товарной биржей, учредителями которой выступают китайские граждане, несколько государственных компаний, а также муниципалитет провинции Тянцзине. Биржа основана в 2009 году. Ее годовой оборот составляет около $1 трлн.

На аукцион были выставлены 235,986 тыс. акций банка (99,9945%) общей номинальной стоимостью 117,993 млн грн.

УБРР был основан в 2004 году для развития как корпоративного, так и малого и среднего бизнеса путем средне- и долгосрочного кредитования. Его собственником сначала было Государственное инновационное финансово-кредитное учреждение, затем - Государственная инвестиционная компания. В 2013 году банк был передан Минфину, а правительство Николая Азарова предполагало создать на его основе Банк развития.

УБРР на начало октября 2016 года занимал 100-е место среди 100 действующих украинских банков по размеру активов - 118,721 млн грн.