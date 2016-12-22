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Топливно-энергетический комплекс
БРР увеличил уставный капитал до 120 млн грн
17:01 22.12.2016 |
Украинский банк реконструкции и развития (УБРР, Киев), который был продан в ноябре китайской товарной бирже Bohai Commodity Exchange (BOCE), увеличил уставный капитал на 2,05 млн грн - до 120 млн грн путем дополнительного выпуска акций, сообщает пресс-служба Фонда госимущества (ФГИ) Украины.
Согласно сообщению, 19 декабря новый инвестор УБРР выполнил ключевое требование относительно увеличения уставного капитала банка до 120 млн грн путем оплаты дополнительной эмиссии акций банка в количестве 4,001 тыс. штук. "Таким образом, размер уставного капитала банка был приведен в соответствие регуляторным требованиям и Национальный банк Украины признал деятельность банка такой, что отвечает законодательству Украины", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, государственный пакет акций УБРР был продан на аукционе 30 ноября BOCE по стартовой цене - 82,827 млн грн.
BOCE является крупнейшей в Китае спотовой товарной биржей, учредителями которой выступают китайские граждане, несколько государственных компаний, а также муниципалитет провинции Тянцзине. Биржа основана в 2009 году. Ее годовой оборот составляет около $1 трлн.
На аукцион были выставлены 235,986 тыс. акций банка (99,9945%) общей номинальной стоимостью 117,993 млн грн.
УБРР был основан в 2004 году для развития как корпоративного, так и малого и среднего бизнеса путем средне- и долгосрочного кредитования. Его собственником сначала было Государственное инновационное финансово-кредитное учреждение, затем - Государственная инвестиционная компания. В 2013 году банк был передан Минфину, а правительство Николая Азарова предполагало создать на его основе Банк развития.
УБРР на начало октября 2016 года занимал 100-е место среди 100 действующих украинских банков по размеру активов - 118,721 млн грн.
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"Относительно выданных ранее кредитов. Есть обязательства акционеров, что при продаже банка государству они урегулируют вопрос своих займов. А есть много проблемных вопросов с этими кредитами. Один из вариантов, что они внесут дополнительные залоги. Я очень надеюсь, что у нас будет корректное сотрудничество", - сказал Шлапак.
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