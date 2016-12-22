Физическое лицо Олег Бойко сконцентрировал 87,4% Кредит Оптима Банка (Киев).

Об этом говорится в сообщении финансового учреждения в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передают Українські Новини.

Пакет акций Олега Бойко увеличился с 76% до 87,4% акций.

В то же время доли других акционеров, отца - Василия Бойко и матери Юлии Бойко, уменьшились с 12% до 6,3% акций.

Олег Бойко в 2005 году баллотировался в парламент по списку "Нашей Украины".

В 2015 Бойко баллотировался в Киевсовет по списку "Рух за реформы".

Как сообщали Українські Новини, по данным НБУ, на 1 октября по размеру активов Кредит Оптима Банк занимал 95-е место (196,4 млн гривен) среди 100 действующих банков.



