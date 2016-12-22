Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделяет ООО "СП "Нибулон" EUR71 млн кредитных средств на развитие и модернизацию логистической инфраструктуры в Украине, говорится в сообщении на сайте компании.

В "Нибулон" отмечают, что кредитные средства позволят сформировать пакет инвестиций компании в размере $200 млн. Деньги будут направлены на финансирование инвестиционного проекта компании "Развитие и реконструкция элеваторов (строительство и оснащение объектов зернового хранения), строительство перегрузочных и логистических терминалов (строительство буксиров) в Украине", который будет реализован в ближайшие 2-3 года.

"Проект направлен на создание устойчивой, современной и более широкой системы хранения и транспортировки зерна, в результате чего ожидаются снижение цен на внутренние перевозки и увеличение ежегодного объема экспорта сельскохозяйственной продукции", - говорится в сообщении.

В частности, в рамках проекта, компания "Нибулон" планирует построить до 10 сверхсовременных элеваторных комплексов, в том числе на р. Днепр и Южный Буг, что позволит довести общий объем хранения зерна компании до 2,5 млн тонн.

В планах также реконструировать судостроительно-судоремонтный завод "Нибулон", что позволит строить до 15 судов и обрабатывать до 15 тыс. тонн металла в год.

Кроме того, в сельхозпредприятии намеренны увеличит дедвейт своего грузового флота до 250 тыс. тонн, а также увеличить объемы речных перевозок р. Днепр и Южный Буг до 4 млн тонн, что, в свою очередь, позволит сэкономить государству 3,16 млрд грн бюджетных средств на ремонте дорог.

Согласно сообщению, подписание соответствующего соглашения состоялась в рамках Совета ассоциации Украина-ЕС 19 декабря в Брюсселе.

ООО СП "Нибулон" создано в 1991 году. Является одним из крупнейших операторов на зерновом рынке страны. Располагает элеваторными мощностями общей вместимостью около 2 млн тонн, а также собственным перегрузочным терминалом в Николаеве мощностью 5 млн тонн.