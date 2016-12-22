Кабинет Министров решил выпустить до 116,8 млрд гривен облигаций внутреннего государственного займа для докапитализации Приватбанка сроком до 15 лет по ставке до 10,5%.

Об этом говорится в постановлении правительства №961 от 18 декабря, передают Українські Новини.

"Министерству финансов осуществлять ... выпуск облигаций внутреннего государственного займа в размере до 116,8 млрд грн сроком обращения до 15 лет и процентной ставкой дохода на уровне не выше 10,5% годовых с последующим внесением их от имени государства в оплату за акции дополнительной эмиссии ПАО КБ "ПриватБанк", - сказано в документе.

Согласно ему, министерству финансов также поручено внести предложения о необходимости дополнительной капитализации ПриватБанка по результатам оценки его финансового состояния, проведенной международной признанной аудиторской компанией в течение 3 месяцев.

Как сообщали Українські Новини, Минфин 20 декабря будет продавать краткосрочные гривневые и среднесрочные валютные ОВГЗ.