Кабинет министров Украины передал целостный имущественный комплекс бывшего госпредприятия "Азовский судоремонтный завод" из сферы управления Министерства инфраструктуры Фонду госимущества с целью дальнейшей сдачи предприятия в аренду по результатам конкурса.

Соответствующее решение закреплено распоряжением правительства от 14 декабря 2016 года.

"Согласиться с предложением Фонда государственного имущества о передаче из сферы управления Министерства инфраструктуры в сферу управления указанного фонда целостного имущественного комплекса бывшего государственного предприятия "Азовский судоремонтный завод" ... с целью дальнейшей передачи его в аренду на конкурсной основе", - говорится в документе.

В пояснении к документу отмечается, что данное решение будет способствовать эффективному использованию госимущества и обеспечит защиту имущественных интересов государства.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Владимир Гройсман отмечал, что приватизация, которую планируется провести в Украине в ближайшие годы, должна стать основной инвестицией в создание национального продукта.

В начале сентября Кабинет министров Украины обнародовал перечень предприятий, подлежащих приватизации в 2016-2017 годах. Он включает более 10 морских и речных торговых портов, около 20 шахт, более 10 энергогенерирующих и энергораспределительных компаний, а также Объединенную горно-химическую компанию (ОГХК), завод «Электротяжмаш», Одесский припортовый завод, предприятие «Сумыхимпром» и госпредприятие «Турбоатом».