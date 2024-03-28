Бойова частина «Циркона» розкрила найбільшу аферу міноборони РФ з безпорадною розробкою

3М22 "Циркон" виявився найбільшою аферою та фальсифікацією міноборони РФ та розробника, корпорації "Тактическое ракетное вооружение", зі створення ракети, яка не може потопити щось більше корвета.

Проведений аналіз бойової частини гіперзвукової ракети 3М22 "Циркон", а дві такі ракети були збиті під час атаки на Київ 25 березня 2024 року, розкрив найбільшу аферу, яку здійснили розробники у вигляді корпорації "Тактическое ракетное вооружение" із замовником - так званим міноборони РФ.

Бо її характеристики були максимально підігнані під видане міноборони РФ завдання, досягнуті лише ціною її перетворення на абсолютно безпорадну ракету, на що сам замовник - тобто російське міноборони заплющило очі.

Суть полягає в тому, що вага бойової частини 3М22 "Циркон", як дізнався Defense Express з власних джерел, складає, за попередніми оцінками, близько 100-150 кг, з якої вибухової речовини до 40 кг. Вона має осколково-фугасне виконання, доволі нехарактерну форму та малу вагу для бойових частин протикорабельних та інших ракет. Тим більше, коли мова йде про "Циркон" з оголошеною дальністю до 1000 км та виключно дорогим прямотічним гіперзвуковим двигуном, що робить цю ракету "діамантовою", не те, що "золотою".

Рештки бойової частини 3М22 "Циркон"

Таким чином бойова могутність 3М22 "Циркон" з умовно 150-кг бойовою частиною знаходиться значно нижче можливостей таких ракет, як Х-47 "Кинжал", оціночна вага бойової частини - 500 кг, крилатих ракет типу Х-101, Х-555, "Калибр" з вагою бойової частини у близько 400 кг, та менша за вагу БЧ "Оникс" з 300 кг.

А найближчий відповідник - категорія протикорабельних ракет Х-31 зі 150 кг та Х-35 зі 135 кг. Водночас вага бойової частини на пряму впливає на тип корабля який вона може потопити. У випадку такої ваги - мова йде про 4500-5000 тонн водозаміщення. Тобто кораблів класу корвет, а не фрегат чи есмінець, не те, що авіаносець, водозаміщення якого складає під 100 000 тонн.

Х-35

Чому для "Циркона" обрали настільки малу вагу бойової частини легко пояснити - забезпечення дальності вказаної у тактико-технічному завданні, вочевидь, 1000 км. А якщо ракета не може на таку дальність доставити відповідну вагу, то найпростіший варіант - зменшити бойову частину. Це також чудово пояснює, чому дальність польоту 3М22 "Циркон" доволі дивно зростала з часом, від 400 км, потім до 600 км, а вже ватажок рашистів Путін оголосив про 1000 км.

Саме тому "Тактическое ракетное вооружение" зменшило вагу бойової частини до мінімально можливої, завдяки чому виконала завдання по дальності. А на те, що це аж ніяк не допоможе у знищенні визначених цілей, у міноборони РФ закрили очі та офіційно прийняли 4 січня 2023 року 3М22 "Циркон" на озброєння. Звісно ж всі отримали замовлення, кошти, премії, нагороди, підвищення тощо.

Пуск 3М22 "Циркон" під час виробувань

А для інформаційного прикриття у російські ЗМІ були запущені легенди, що "Циркон" має "особливу фізику", та навіть з "болванкою за рахунок своєї швидкості може пробити будь-який авіаносець наскрізь". Саме такі публікації у РФ були розповсюджені у 2022 році, якраз коли йшов фінальний етап прийняття ракети на озброєння.

Звісно, окрім такого "пояснення" офіційно для Кремля могли декларувати, що основне використання "Циркону" розглядається зі спеціальною ядерною бойовою частиною. Вага таких ядерних боєприпасів якраз складає близько 150 кг. Але справа в тому, що створеннях використання такого ядерного боєприпасу означає завершення історії людства, як цивілізації. А без них "Циркон" безпопрадний.

На фоні цього, те що "Циркон" все одно провалив свою головну задачу заради якої і створювався - прорив протиракетної оборони, вже додаткові деталі. Бо сама ця розробка виявилась найбільшою з відомих наразі афер та фальсифікації у російському війьсково-промисловому комплексі.