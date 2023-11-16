Словацькі перевізники блокували КПП на кордоні з Україною

Перевізники зі Словаччини у четвер, 16 листопада, тимчасово перекрили рух вантажівок з України на контрольно-пропускному пункті (КПП) "Вишнє Нємецьке-Ужгород", який є єдиним пунктом пропуску між двома країнами для великовагових автівок, повідомляє Reuters.

Таким чином вони підтримали польських перевізників, головною вимогою яких є скасування транспортного безвізу для України, тобто повернення до системи дозволів на вантажні перевезення. У коментарі агенції голова Спілки автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) Станіслав Скала аргументував ці дії тим, що українські перевізники нібито забирають частку ринку у словацьких колег, "занижуючи ціни дешевим пальним та іншими витратами, а також займаючись забороненим бізнесом всередині ЄС".

"Потрібно відновити ліцензування для українських далекобійників, - сказав він. - Сьогодні ми попросили Єврокомісію негайно почати діяти і повідомити нам через сім-вісім днів про те, чи вони щось зроблять". В іншому разі словацькі перевізники пригрозили повною блокадою українсько-словацького кордону найближчим часом.

Україна: Продовжується пошук рішень

Водночас міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України заявило, що вимога повернути системи дозволів не може бути виконана. Таку позицію відомство озвучило і під час зустрічі 15 листопада у пункті пропуску "Дорогуськ" з представниками міністерства інфраструктури Польщі та Директоратом Єврокомісії з питань транспорту та мобільності (DG MOVE).

"Угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС діятиме щонайменше до 30 червня наступного року", - наголошується у повідомленні міністерства в Facebook.

У відомстві повідомили, що у результаті перемовин сторони напрацювали спільні рішення та запропонували їх польським протестувальникам, але ті пропозиції не погодили. "Сторони продовжують пошук рішень, які б дозволили вирішити ситуацію", - наголосили у міністерстві.

Раніше польське видання RMF FM з посиланням на джерела повідомило, що Європейська комісія може розпочати карну процедуру проти Польщі, якщо влада країни не вирішить питання з блокуванням польськими перевізниками руху вантажівок прикордонними переходами з Україною.

Видання зазначає, що офіційно Єврокомісія поки не хоче коментувати заходи, яких може вжити проти польської влади, оскільки запевняє, що переговори з Польщею та Україною тривають.

Втім речник Єврокомісії наголосив у коментарі виданню, що "польська влада, відповідно до законодавства Європейського Союзу, зобов'язана забезпечити вільний рух українських вантажівок через кордон" так званими "коридорами солідарності".